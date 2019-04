Die Erneuerung der Straßen Am Sägbuck und im Brunnenbühl in Sattelweiler ist seit dem vergangenen Herbst abgeschlossen. Am Sonntag hat die Gemeinde Satteldorf das Projekt gefeiert.

Rund 600 Meter Straße saniert, etwa 750 Meter Wasserleitungen erneuert und an die vier Kilometer Strom- und Telekommunikationskabel verlegt – hinter diesen nüchternen, aber eindrucksvollen Daten verbirgt sich viel Arbeit und ein Kampf ums Geld.

Die Überlegungen, die Ortsmitte von Sattelweiler auf Vordermann zu bringen, reichen mehr als vier Jahre zurück. Damals hatte sich der Gemeinderat Satteldorf entschieden, die Sanierung des Sägbucks in die mittelfristige Ausbauplanung aufzunehmen. Da traf es sich gut, dass der Energieversorger ENBW-ODR die Absicht hatte, sein Stromnetz in Sattelweiler zu erneuern.

Im September 2016 reichte die Gemeinde beim Land die Förderanträge ein, um sechs Monate später mit der Ablehnung eine herbe Enttäuschung zu erleben. „Der Bürgermeister bleibt auf der Matte und geht dem Ministerium auf den Wecker“ – so beschreibt Kurt Wackler sein Vorgehen in der folgenden Zeit. Die Hartnäckigkeit führte zum Ziel: Im Juli 2017 machte das Ministerium für den ländlichen Raum gut 200.000 Euro locker.

Während der Planung war das Projekt Sägbuck um die Straße Im Brunnenbühl und um eine Wasserleitung Richtung Norden erweitert worden. Während sich erste Kostenschätzungen auf 818.000 Euro belaufen hatten, stiegen die Gesamtkosten dadurch auf etwas mehr als eine Million Euro. Als besondere Schwierigkeit erwies sich die Überquerung des Entenbachs, der quer unter der Straße verläuft. Er bildet genau dort einen drei Meter tiefen Absturz, über dem zu allem Überfluss auch noch eine private Scheune stand. Die ist inzwischen abgerissen, das Grundstück in Gemeindeeigentum.

Eine weitere Herausforderung für die Bauarbeiter waren die in der Straße verlegten alten Stromkabel, für die es keine Pläne gab und die in ganz unterschiedlicher Tiefe verliefen. Nicht ohne Stolz verwies der Crailsheimer Bauingenieur Gebhard Ziegler gestern darauf, dass es bei den Bauarbeiten trotzdem zu keinem Kabelschaden gekommen ist.

Bei der Einweihung war die Gemeinde gestern beim Angelsportverein Satteldorf zu Gast, der am Sägbuck sein Fischerfest feierte und dafür ein kleines Festzelt aufgestellt hatte. Das erste Fass Bier verkauften die Fischer an die Gemeinde, die es in Form von Freibier an die Festgäste weiterreichte. Da war es Ehrensache, dass der Bürgermeister das Fass anstach – mit sieben Schlägen und ganz geringen Verlusten an Gerstensaft.

