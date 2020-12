Die Corona-Pandemie macht so manchen Plänen und Traditionen einen Strich durch die Rechnung. Auch Weihnachtsmärkte bleiben nicht verschont. Damit trotzdem besinnliche Stimmung in der Vorweihnachtszeit aufkommen kann, will sich die Stadt Ellwangen weihnachtlich präsentieren. Ein Adventsmarkt sowie ein langer Einkaufsabend sind geplant.

Beleuchtung und Kalender macht Ellwangen weihnachtlich

„Wir bringen Licht und Stimmung in die Stadt“, sagt Verena Kiedaisch, Leiterin für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. Dafür gibt es ab dem ersten Adventswochenende wieder Weihnachtsbeleuchtung in der Ellwanger Innenstadt. Beim großen Adventskalender am Palais Adelmann, Obere Straße 6, geht außerdem jeden ein Fenster als Türchen auf.

Weihnachtsmarkt wird es zwar nicht geben, dafür ist ein kleiner Adventsmarkt an den Freitagen und Samstagen des zweiten und dritten Adventswochenendes geplant. „Hier präsentieren sich an jedem Tag 15 Aussteller aus der Region mit ihren handgefertigten Produkten und schönen Geschenken zu Weihnachten“, teilt die Verwaltung mit. Es gibt unter anderem Schmuck, Origami, Floristik und Alpaka-Produkte. Weihnachten Dinkelsbühl 2020 So läuft der Weihnachtsmarkt ab Dinkelsbühl Doch dabei soll’s nicht bleiben. Einen richtigenwird es zwar nicht geben, dafür ist ein kleiner Adventsmarkt an den Freitagen und Samstagen des zweiten und dritten Adventswochenendes geplant. „Hier präsentieren sich an jedem Tagaus der Region mit ihren handgefertigten Produkten und schönen Geschenken zu Weihnachten“, teilt die Verwaltung mit. Es gibt unter anderem Schmuck, Origami, Floristik und Alpaka-Produkte.

An den beiden Wochenenden sollen zwei verschiedene Gruppen von Ausstellern zum Zug kommen. „Ich glaube, da profitieren alle von“, sagt Kiedaisch. Denn Aussteller können so ihre Ware an den Mann bringen, Besucher des Markts können Geschenke finden. Die Aussteller der Hütten sind selbst für entsprechende Hygienekonzepte verantwortlich.

Am Freitag gibt es einen langen Einkaufsabend

Zudem soll es am Freitag, 4. Dezember, einen langen Einkaufsabend geben. Bis 20 Uhr sollen über 25 Geschäfte geöffnet haben. „Auch, um die Kundenströme weiter zu entzerren“, sagt Kiedaisch.

Mit diesen verlängerten Öffnungszeiten sei entspanntes Einkaufen in der Ellwanger Innenstadt bedenkenlos möglich. Für die Atmosphäre beleuchten die Händler die Eingänge ihrer Geschäfte.

Am Freitag und am Samstag, 5. Dezember, bringt die „Lucia“ Süßes zu den Passanten in der Innenstadt. Der Ellwanger Bäcker Haaf verteilt im Namen von der Stadt Ellwangen und des Vereins Pro Ellwangen Schokoriegel aus fairem Handel.

Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Bei den ständig wechselnden Umständen, könne man schwer planen, sagt Pro Ellwangen Vorstand Karl Bux. „Unsere Planungen sind auf Sand gebaut“, fügt Kiedaisch hinzu. Stand jetzt könne allerdings alles wie geplant klappen.