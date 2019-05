Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den Hergang eines Unfalls vor einigen Tagen in Ellwangen.

Am Samstag sind in Ellwangen zwei Autos nebenei­nander gegen eine Mauer geprallt. Ob es zuvor ein illegales Autorennen gab, wovon die Polizei nach ersten Erkenntnissen ausging, steht nicht fest. Die Behörden rekonstruieren mithilfe eines Sachverständigen, was wirklich geschehen ist.

Erst wenn alle Fakten vorliegen, soll entschieden werden, ob und weswegen die zwei BMW- Fahrer angeklagt werden. Das erklärte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ellwangen, Armin Burger, auf Anfrage der Schwäbischen Post. Ein Sachverständiger habe am Unfallort Bremsspuren gesichert und werde aus den Bremswegen und den Fahrzeugverformungen die gefahrenen Geschwindigkeiten ableiten. Die Polizei will die Beteiligten und eventuelle Zeugen vernehmen. An der Unfallstelle war von mindestens einem weiteren Zeugen die Rede, der die Fahrt in der Oberen Brühlstraße beobachtet haben soll. Zehn bis zwölf Wochen werde es wohl dauern, bis ein Gutachten vorliegt, sagte Burger. Erst dann sei die Entscheidung zu treffen, ob eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit zu ahnden sei.

