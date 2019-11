Die Geschichte hat das Zeug für einen großen Kinofilm: Um 1300 nach Christus vergräbt jemand einen Schatz, 9200 Silbermünzen, 5,8 Kilogramm schwer, im Wald bei Ellwangen. Der Unbekannte war offenbar in großer Not, vielleicht verfolgt von Räubern. War es sein Geld, hat er es nur verwaltet oder gar gestohlen? Man weiß es nicht. Er nimmt jedenfalls noch einen Ring vom Finger, steckt ihn zum Silber in einen Tonkrug. Dann verschwindet alles für mehr als 700 Jahre im Erdboden. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass der Unbekannte die Gefahr, in der er schwebte, nicht überlebt hat. Sonst hätte er wohl irgendwann seinen Besitz wieder ausgegraben.

Im Sommer 2017 suchen zwei junge Männer mit Metallsonden nach Munition aus dem zweiten Weltkrieg und finden: den verlorenen Schatz aus dem Mittelalter. Verbotenerweise behalten sie ihren Fund, teilen ihn auf. Ein halbes Jahr später quält den einen das schlechte Gewissen. Er nimmt Kontakt zum Landesamt für Denkmalpflege auf und übergibt seinen Teil der Münzen. Das Landeskriminalamt ermittelt, es kommt zum Strafbefehl gegen beide Täter.

Der Fall macht bundesweit Schlagzeilen, auch weil es sich um einen der größten Hortfunde aus jener Zeit überhaupt handelt. Jetzt wird „Der Münzschatz von Ellwangen“ erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Bei der Eröffnung der Ausstellung im Alamannenmuseum sind viele hochrangige Denkmalpfleger zugegen. Direktor Prof. Dr. Claus Wolf hebt die historische Bedeutung für die Stadtgeschichte heraus. Er geht auch auf die verbotene und so zerstörerische Tätigkeit der Sondengänger ein. „Ich danke dem Landeskriminalamt, dass man diesen Fall nicht als Kavaliersdelikt behandelt hat“, sagt er. Die beiden Raubgräber bekamen empfindliche Geldstrafen aufgebrummt und sind nun vorbestraft.

Schon wieder Sondenspuren

Wie Dr. Johannes Scheschkewitz, beim Landesamt für Raubgräberei zuständig, erklärt, wurden am Fundort schon wieder Spuren von Sondengängern festgestellt. Man hat dort tatsächlich Weltkriegsmunition gefunden. Die Stelle ist wohl in der Szene bekannt. Scheschkewitz geht auf Details des Funds ein: Zu 90 Prozent handelt es sich um silberne Heller, in Schwäbisch Hall geprägt. Der Rest sind Brakteaten, einseitig auf dünne Metallfolie geprägte Hohlpfennige. Die Münzen befanden sich offenbar in einem Tonkrug, man hat Scherben und auch Stoffreste gefunden. Die Münzen wurden nur zum Teil gereinigt. Den überwiegenden Teil beließ man im Fundzustand. „Die Münzen sind teilweise miteinander verbacken und können vielleicht noch Aufschluss geben, wie sie ursprünglich zusammengehörten“, sagt Scheschkewitz.

Museumsleiter Andreas Gut dankt den zahlreichen Beteiligten, die zur Sonderausstellung beigetragen haben. Oberbürgermeister Michael Dambacher freut sich über diese Attraktion im Alamannenmuseum und sagt in Richtung Landesamt: „Es wäre schön, wenn der Schatz später dauerhaft in Ellwangen gezeigt werden könnte.“