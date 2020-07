Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine 37-Jährige am Samstag gegen 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Ellwangen, dass ihre trockene Wäsche, die auf dem Wäscheständer im Keller hing, angezündet worden war. Der Trockenraum ist nicht verschlossen und für jedermann zugänglich. Erst am Abend verständigte die Frau die Polizei. Hinweise auf die Brandstiftung nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300, entgegen.