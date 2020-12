Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Dienstagabend eine Schlägerei in der Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber (LEA) in Ellwangen. Am Mittwochnachmittag sollte ein 36-jähriger Mann aus dem Senegal, der daran beteiligt gewesen war, in die Außenstelle der LEA in Giengen verlegt werden. Als ein 21-jähriger, ebenfalls Beteiligter dies bemerkte, stach er mit einem Messer auf den 36-Jährigen ein. Ein Mitarbeiter der LEA konnte Schlimmeres verhindern und die Situation zunächst beruhigen. Als der Verletzte mit dem Betreuer das Unterkunftsgebäude verlassen wollte, griff der 21-Jährige ihn noch einmal mit einem Messer an. Ein Mitarbeiter konnte den Angreifer festhalten, so dass der 36-Jährige flüchten konnte.

Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Der algerische Angreifer wurde von der Polizei festgenommen, einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Kripo Aalen ermitteln wegen des