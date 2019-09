An der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Abteilung der Ellwanger Sankt-Anna-Virngrundklinik stehen zwei leitende Mitarbeiter in der Kritik. Dabei geht es im Wesentlichen um die in der Therapie angewandten Behandlungsmethoden.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Kliniken Ostalb und des Landratsamts Ostalbkreis heißt es: „Vergangene Woche sind aus den Reihen der Beschäftigten in der Kinder- und Jugendpsychi­atrie in der St. Anna-Virngrund-­Klinik Ellwangen kritische Hinweise gegenüber zwei leitenden Mitarbeitern dieser Abteilung beim Vorstand der Kliniken Ostalb bekannt geworden. Klinik-­Vorstand und Krankenhausträger arbeiten momentan den Sachverhalt auf“.

Hinweise kamen nicht von den Eltern

Der Vorstandsvorsitzende der Ostalb-Kliniken, Prof. Dr. Ulrich Solzbach, betont ausdrücklich, dass die „kritischen Hinweise“ nicht von Patienten beziehungsweise von den Eltern behandelter Kinder oder Jugendlichen kommen. Landrat Klaus Pavel, Verwaltungsratsvorsitzender der Kliniken, sagt: „Wir nehmen unsere Sorgfaltspflicht sowohl gegenüber unseren Beschäftigten als auch gegenüber den uns anvertrauten Patienten sehr ernst. Deshalb sind wir momentan dabei, einen Expertenausschuss mit der Bewertung der Behandlungsmethoden in den Fällen zu beauftragen.“

Man habe kurzfristig reagiert und die beiden Mitarbeiter bis zur Klärung des Sachverhalts freigestellt. Mit einem Ergebnis der fachlichen Aufarbeitung und Bewertung durch die Experten sei erst in einigen Wochen zu rechnen. Bis auf Weiteres übernehmen die Leitende Oberärztin und Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Dr. Verena ­Gruber, sowie Diplom-Psychologin und Kinder- und Jugendlichen-­Psychotherapeutin Thekla Schneider, Leitende Psychologin der Tagesklinik, die Leitung der Abteilung kommissarisch. Für die Klinikverwaltung ist der Vorfall ein herber Schlag. Nachdem allmählich Gras über die Causa Reinhold gewachsen war, steht die Ellwanger Virngrund­klinik ­erneut negativ im Rampenlicht. „Krankenhausträger und Vorstand bedauern die Entwicklung sehr, genießt die Kinder-­ und ­Jugendpsychiatrie der Kliniken Ostalb doch weit über die Re­gion hinaus einen hervorragenden Ruf“, sagt Professor Solzbach.

Die kinder- und jugendpsychi­atrische Abteilung leiste hervorragende Arbeit und sei fast durchgehend voll belegt. Das zeige auch, wie wichtig die Kinder- und Jugendpsychiatrie für den Raum Ellwangen ist. Welcher Art die kritisierten Behandlungsmethoden sind, will Solzbach nicht ausführen. Es sei bislang vollkommen unklar, ob die beiden Mitarbeiter wirklich Fehler gemacht haben. Die restriktive Informationspolitik diene auch dem Schutz der beiden freigestellten Mitarbeiter. „Selbstverständlich werden wir die Öffentlichkeit umgehend informieren, sobald die Ergebnisse der Experten vorliegen“, sagt Solzbach.

