Wegen Nötigung einer Frau Anfang Februar in Ellwangen stand ein 36-jähriger Asylbewerber aus Nigeria am Amtsgericht unter Anklage. Der Richter hatte bereits einen Strafbefehl über 90 Tagessätze zu je zehn Euro gegen den Angeklagten verhängt. Gegen diesen hatte der Mann Widerspruch eingelegt.

Der Angeklagte bestritt die Tat. Er habe niemanden angefasst und bedrängt. Am Tattag, dem 5. Februar, sei er um 15.10 Uhr mit dem Bus von der LEA zum Bahnhof gefahren, um in der Nähe einzukaufen. Um 17 Uhr sei er von dort zurückgefahren und um 17.17 Uhr wieder in der LEA gewesen, was dort elektronisch erfasst wurde.

Nach Handynummer gefragt

Die Frau, eine 20-jährige Auszubildende, beschrieb das Geschehen aus ihrer Sicht. Sie sei nach Feierabend um 16.35 Uhr aufgebrochen in Richtung Schießwasen. In der Unterführung Richtung Schießwasen sei der Angeklagte ihr gefolgt, habe ihr hinterhergerufen. An der Fußgängerampel gegenüber der Stadthalle habe er sich an sie gedrängt und nach ihrem Namen und ihrer Handynummer gefragt. Sie habe deutlich „No“ gesagt.

Auf der anderen Straßenseite habe er sie am Handgelenk gepackt und festgehalten. Mit einem deutlichen „No“ habe sie sich losgerissen und sei Richtung Auto gelaufen. Der Angeklagte habe ihr noch „Why“ hinterhergerufen und sei wieder Richtung Unterführung gelaufen. Am nächsten Tag hätten Kollegen ihr geraten, die Tat bei der Polizei anzuzeigen. Diese hat acht mögliche Täter ermittelt. Auf vorgelegten Bildern habe sie den Täter einwandfrei erkannt.

90 Tagessätze à vier Euro

Staatsanwalt Johannes Heth sah den Tatvorwurf als erwiesen an. Er forderte eine Strafe von 120 Tagessätzen à zehn Euro. Die Anwältin sagte, dass sie Zweifel an der Identifizierung des Angeklagten habe. Auch halte sie das Zeitfenster für ungenügend. Wenn er zu einer Geldstrafe verurteilt würde, müsste sie aufgrund seines niedrigen Einkommens geringer ausfallen. Amtsgerichtsdirektor Strecker sah keine Zweifel an der Tat und deren Hergang. Er verhängte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à vier Euro.

Das könnte dich auch interessieren: