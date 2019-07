Spätestens im Herbst wird eine Rückmeldung aus dem Bundesverkehrsministerium zur Elektrifizierung der Hohenlohebahn erwartet.

Am vergangenen Sonntag hat Verkehrsminister Winfried Hermann „unter lautem Applaus“ bei der Feier des 40-Jahr-Jubiläums der Kochertalbrücke verkündet, dass die Bahnstrecke der Hohenlohebahn zwischen Schwäbisch Hall-Hessental und Öhringen-­Cappel elektrifiziert werden soll. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort „soll“. Das ergibt eine Nachfrage dieser Zeitung beim Ministerium für Verkehr in Stuttgart. Aus dessen Sicht sei Hermanns Aussage „als Willensbekundung zu verstehen“, sagt Oliver Hillinger, Pressesprecher des Ministeriums. Sie solle ausdrücken, „dass wir uns für die Elektrifizierung der Strecke einsetzen, obwohl wir keine eigene Zuständigkeit dafür haben“. Denn die Bahnstreckeninfrastruktur sei eine eindeutige Bundesangelegenheit.

Der besagte Streckenabschnitt auf der Hohenlohebahn ist längst im Elektrifizierungskonzept des Landes im vordringlichen Bedarf mit der obersten Priorität eingestuft worden. Die vollständig elektrifizierte Hohenlohebahn würde das Gesamtsystem der Bahn im Land stützen, da sie auch umgeleitete Züge aufnehmen könne, sagt Hillinger. Durch die Elektrifizierung der Strecke erhoffe sich das Land neue Anbindungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im Güterverkehr.

Die Erfüllung der Landeswünsche muss zuerst der Bund ermöglichen. „Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung das Ziel formuliert, ein spezielles Elektrifizierungskonzept einzuführen“, ergänzt Hillinger. Nach den aktuellen Plänen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale

Infrastruktur (BMVI) vom Januar dieser Jahres werde es eine eigene Fördersäule unter dem Titel „Ausbau elektrische Güterbahn“ geben. Dort konnten die Bundesländer nicht elektrifizierte Schienenstrecken anmelden, die für den Güterverkehr besonders vorteilhaft wären. Und darum handele es sich bei dem besagten Abschnitt der Hohenlohebahn. Das Land habe ihn im Februar für die Elektrifizierung angemeldet. Aktuell befinde sich das Bundesministerium in der Auswertung der eingegangenen Anmeldungen. „Uns liegen noch keine Informationen über ein Ergebnis vor“, so Hillinger. Im Spätsommer oder im Herbst erwarte man eine erste Rückmeldung. Er übt auch Kritik am BMVI: „Aus unserer Sicht wird die Elektrifizierung nicht systematisch angegangen.“

Noch keine Planungen

Die Planung der Elektrifizierung erfolgt nach Aufnahme der Strecken in das Ausbauprogramm des BMVI. „Insofern sind derzeit auch noch keine Aussagen zu Baukosten und Umsetzungszeiträumen möglich“, sagt Ingo Strater von der Pressestelle des BMVI. Dem Bund lägen darüber hinaus keine Informationen vor, ob vonseiten des Landes Baden-Württemberg bereits Planungen für die Strecke in die Wege geleitet worden seien.

Überlegungen gebe es, aber noch keine ausgereiften Planungen, stellt Hillinger dazu klar: „Das kostet ja auch viel Geld. Wir können das erst machen, wenn die Finanzierung geklärt ist.“ Wenn schon geplant wäre und die Strecke hinterher keinen Zuschlag für die Elektrifizierung bekäme, könnte man „die Planungskosten dem Landesrechnungshof nicht erklären“.

Am selben Strang ziehen

„Ich war am vergangenen Sonntag bei der Veranstaltung in Geislingen dabei und habe im Anschluss mit dem Landesverkehrsminister die momentane Situation besprochen“, sagt auf Nachfrage der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten aus Künzelsau. Er verspricht: „Wir beide ziehen bei dem Thema am selben Strang und werden die notwendige Arbeit in unseren jeweiligen Bereichen mit Hochdruck fortsetzen.“ Er selbst setzte sich schon seit Längerem für eine Elektrifizierung der Strecke ein. Damit im Zusammenhang stehe auch die Verlängerung der Stadtbahn Heilbronn von Öhringen bis Waldenburg und in einem zweiten Schritt bis nach Schwäbisch Hall. „Veränderungen auf der Bahnstrecke zwischen Hall und Öhringen sind auch notwendig, damit wir die von mir geplante Reaktivierung der Kochertalbahn von Waldenburg bis Künzelsau 2026 umsetzen können“, ergänzt der Abgeordnete.

Wichtiges Ausbauprojekt

In einer vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) und vom Verband der Güterwagenhalter in Deutschland (VPI) in Auftrag gegebenen Studie ist der Ausbaubedarf des deutschen Schienennetzes ermittelt worden. Ziel der im Mai veröffentlichten Studie ist die Verdoppelung des Schienengüterverkehrs bis 2035. Der Schließung der Elektrifizierungslücke zwischen Schwäbisch Hall und Öhringen wird dabei besondere Bedeutung zugemessen. „Das schafft für den Schienengüterverkehr in Ost-West-Richtung eine alternative Strecke“, sagt Harald Ebner, Bundestagsabgeordneter der Grünen aus Kirchberg. Er hat die Studie zum Anlass genommen, in einer Pressemitteilung auf den Ausbau der Strecke zu drängen: „Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie dieses wichtige Ausbauprojekt in das Elektrifizierungsprogramm aufnimmt.“ Auch der Nahverkehr auf der Schiene werde dadurch energieeffizienter und umweltfreundlicher.

