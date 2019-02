Investitur Eine Pfarrerin vereint zwei Gemeinden

Kreßberg / Ursula Richter

In der Georgskirche Marktlustenau, deren Tradition auf das 13. Jahrhundert zurückgeht, war am Sonntagnachmittag, unter großer Beteiligung der Bevölkerung, die Investitur von Cornelia Schmutz. Dekanin Friederike Wagner freute sich nach der kurzen Vakanz – „das ist nicht selbstverständlich am Rande der Landeskirche“ – die Stelle an der neu geschaffenen Kirchengemeinde Waldtann-Marktlustenau, „die jetzt nur noch eine Pfarrperson hat“, besetzen zu können. „Sie haben es heute alle leichter als ich“, wandte sich Cornelia Schmutz an die Festgemeinde. Mit dem Sinnbild des von ihr mitgebrachten Mehls stellte sie sich vor. Während ihres Vikariats in Goldbach hatte sie Marktlustenau kennengelernt, „und ich habe damals gedacht, da möchte ich einmal meinen Dienst tun“.

Die Dekanin verwies auf Petrus (1. Brief 2,9), als sie die Aufgaben der Verkündigung und Gemeindeleitung benannte: „Zu einem solchen Dienst wirst du, Cornelia Schmutz, heute berufen.“ Vor dem Halbkreis der Kirchengemeinderäte überreichte sie die Ernennungsurkunde und richtete die apostolische Mahnung an die Berufene –„wir wollen nicht den Menschen gefallen, sondern Gott“ – und die Ermahnung an die Gemeinde, mit Fürbitten zu helfen. Zeugenworte sprachen Claudia Beck und Heidi Gary für die Räte und Inga Keller. Sie kennen sich aus Studienzeiten in Tübingen. Die Pfarrerin aus Goldbach – vorher Schwäbisch Hall – legte ihr ans Herz, „den Pfarrdienst mit den Gaben, die dir gegeben sind,“ zu leisten.

Die Gemeinschaft bereichern

Damit ging sie auf den von Cornelia Schmutz ausgesuchten Predigtvers ein. „Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“ (1. Petrus 4,10). Das Leben sei nicht mehr wie damals 90 nach Christus gefährdet. „Es geht darum, durch das, was man gut kann, die Gemeinschaft zu bereichern.“ Das Miteinander der bunten Gaben in der Gemeinde, die Vielfalt seien Bereicherung und Entlastung. „Es braucht Gottes Segen, Geduld und Gelassenheit.“

Aufwendig gestalteter Festakt

Dass sie sich auf viel Unterstützung und Gemeinsamkeit freuen kann, zeigte schon die aufwendige Gestaltung des Festakts. Der hinter dem Altar im Chorraum platzierte Posaunenchor sorgte für mächtige Klänge bei dem „Lobe den Herren“ am Anfang und dem Choral „Nun danket alle Gott“ am Ende des Gottesdiensts. Dem Chor Stimmungsvoll fiel die ehrenvolle Aufgabe zu, das Herzstück der Veranstaltung zu umrahmen, die Verpflichtung, die Investitur und den Segen. Neun Sängerinnen, vier davon mit Instrument, ließen sich mit einem Zwischenspiel des Gitarrenkreises hören.

Cornelia Schmutz wird auch in der Schule am Kreßberg aktiv sein. Hans-Jürgen Nonnenmann überreichte als Symbol der Einweisung in das Amt eine Kinderbibel und bezog sich auf das Evangelium des Sonntags, das Gleichnis vom Sämann. Etliches Saatgut sei auf den Weg oder den Fels oder in die Dornen gefallen. „Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht.“ Der Schuldekan erinnerte in seiner Ansprache an den Gedenktag des Apostels Matthias, den 24. Februar, und zitierte: „Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen …“ (Jes 52,7). Zu den Bergen passe Waldtann und zu den Freudenboten, der Freudenbotin, Marktlustenau, fand er. Er brachte eine gewisse Leichtigkeit ins Spiel, einen Aspekt der Freude, der Zuversicht, den Wunsch für ein heilsames, gutes Leben. Ein Gesichtspunkt auch des Trosts angesichts der vielen, der gedoppelten Aufgaben, mit denen die Landeskirche ihre Auserwählte überhäuft.