Gastronomie Ein Haus voller Geschichten

Schrozberg / Manuela Schlecht

Manchmal fragt man sich, was Häuser erzählen würden, wenn sie sprechen könnten. So einige Altbauten haben doch schon einiges miterlebt. In Schrozberg gibt es das eine oder andere Gebäude, das spannende Geschichten erzählen könnte. Anfang des Jahres hat mitten in der Schrozberger Innenstadt in eben so einem Objekt ein Café eröffnet. Das „Café 1903“, denn genau in diesem Jahr wurde das Haus fertiggestellt.

Peter Schröder hat es in den 1970er-Jahren gekauft und es Schritt für Schritt saniert. In den oberen Stockwerken befinden sich Wohnungen, der untere Teil wird gewerblich genutzt. Ein Friseur, eine Versicherung, eine Veranstaltungs-Agentur, ein Krämerladen, ja, sogar ein Café befindet sich auf der langen Liste. Die Firma Hakro wurde 1969 in diesem Gebäude gegründet.

Liebevoll eingerichtet

Beim Sanieren wurden Balken freigelegt, die aus dem Jahr 1902 stammen. „In diesem Jahr war ein großer Brand in der Brunnenstraße in Schrozberg. Danach hat man das Baumaterial wohl für andere Objekte verwendet, auch in diesem Haus“, sagt Schröder. Seit dem 3. Januar befindet sich wieder ein Café darin. Pächterin Canan Bas hat es zusammen mit Peter Schröder liebevoll eingerichtet und hat mittlerweile vier Angestellte und eine Putzfrau.

„Eigentlich habe ich Groß- und Einzelhandelskauffrau gelernt. Mir war aber schnell klar, dass ich nicht in diesem für mich langweiligen Beruf bleiben möchte und habe angefangen in einer Bar zu bedienen“, sagt Bas. Sie betreut nebenher stundenweise ein Kind in einer Schule, das im Schulalltag Unterstützung benötigt. So vielseitig die Chefin des Cafés ist, so herzlich ist sie auch im Umgang mit ihren Gästen. Ihr Freund Max Bräutigam arbeitet mit Herz und Leidenschaft in der Küche und rundet so das Ambiente mit leckeren Frühstücksangeboten ab.

Nur regionale Produkte

Auf der Speisekarte findet man unter anderem „Der bayrische Start in den Tag“, „Der süße Start in den Tag“. Und auch „Der vegetarische Start in den Tag“ darf nicht fehlen. Canan Bas legt großen Wert auf Regionalität. So sind alle Lebensmittel aus der näheren Umgebung. Die Produkte stammen von der ortsansässigen Metzgerei oder von der Schrozberger Demeter Molkerei.

Die Backwaren, Kaffee, Bier, Wein und Säfte sind ebenso alle regional. Da die Anzahl der Sitzplätze auf rund 25 begrenzt ist, werden momentan keine Reservierungen angenommen. „Ich möchte jedem Gast die Chance geben, hier einen Platz zu finden“, erklärt die Café-Betreiberin.

Sobald es draußen wärmer ist, wird es im Außenbereich etwa 30 weitere Plätze geben und eine kleine Eisdiele mit separatem Eingang. „Lange warten wir nicht mehr mit dem Garten. Vielleicht sogar dann mit kuscheligen Decken zum Draußensitzen.“ Geplant sind auch einige kleine ­Veranstaltungen wie ein Whisky-­Abend, eine Weinprobe mit ­Märchen oder andere themenbezogene Abende. Auf der Speisekarte steht ein Satz, der sich durch die ganze Kaffeestube zieht: „Ein kleines Stück Heimat“. Und das Haus, das fast noch genauso aussieht wie 1903, könnte dazu ewig lange Heimatgeschichten erzählen.