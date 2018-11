Wetterrückblick Ein goldener, aber trockener Oktober

Landkreis / Martin Melber

„Der Oktober war in den ersten drei Wochen golden mit viel Sonnenschein und großer Trockenheit. Erst in den letzten sieben Tagen fiel etwas vom langersehnten Regen, dann gleich mit ein paar Schneeflocken“, so Wetterexperte Martin Melber in seinem Kurzfazit.

Die Temperaturen waren erneut extrem, erstmals gab es in einem Oktober fünf Sommertage mit mehr als 25 Grad, dazu vier Frost- und sieben Bodenfrosttage. Die größte Tagesschwankung gab es in Westheim am 5. Oktober mit Maximum 23,8 Grad und Minimum -0,6 Grad.

Melber errechnete eine Monatsmitteltemperatur von 9,8 Grad, gegenüber dem langjährigen Soll von 8,8 Grad um 1,0 Grad zu warm. Es gibt in der 33-jährigen Statistik aber noch zehn wärmere Oktober, den wärmsten 2001 mit 12,6 Grad. Den kältesten gab es nach dem damaligen Jahrhundertsommer 2003 mit nur 6,6 Grad. Die Monatshöchsttemperatur wurde am 14. mit 27,3 Grad erreicht. An acht Tagen fiel messbarer Niederschlag, insgesamt 26,2 Liter pro Quadratmeter, das sind 44 Prozent zum langjährigen Soll von 60 Litern pro Quadratmeter. Es ist laut Melber der vierttrockenste Oktober seit Messbeginn 1985. Am Nachmittag des 28. ging der Regen immer mehr in Schnee über, sodass die Landschaft vorübergehend „angezuckert“ war.