Feier Ein buntes, wohlinszeniertes Chaos

Bühlertann / Rainer Richter

Der Kottspieler Fasching ist etwas Besonderes. Bunt, witzig, familiär, mit viel Musik und immer auch einem aktuellen politischen Seitenhieb, importiert aus den Prunksitzungen. Die Tendenz zu aufwendigen, extravaganten Verkleidungen ist etwas rückläufig. Man schminkt sich dezent, oft ist nur das Gesicht farbig bemalt. Eine schwarze Strumpfhose oder ein weißes Hemd mit auffallenden Hosenträgern lässig über der Hose getragen deuten die fünfte Jahreszeit an. Doch gelb-schwarz gewandete Bienen im Smoking, Piraten, liebliche Prinzessinnen und rot-schwarze Teufel beleben das Geschehen, das von vielen Luftballons und Papierschlangen faschingsmäßig unterstützt wird.

DJ Rapunzel alias Christian Staudacker hat das musikalische Geschehen voll im Griff. Musik zum Schwofen dröhnt aus den Boxen: „Schatzi, schenk mir ein Foto…“, „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt…“, „Katherine, Katherine, komm mit zu mir …“. Die Stimmung auf der Tanzfläche ist großartig. Mütter und Väter drehen mit ihren Sprösslingen Runden, da werden selbst die Augen des kleinen Piraten auf Papas Schultern groß. So etwas erlebt er nicht alle Tage.

Garde gibt Zugabe

Der erste Programmpunkt des Abends wird von vielen schon erwartet. Die Garde des TTC – sechs Mädchen und fünf Jungs mit dicken Kohlestrichen auf den Wangen in khakifarbenen Oberteilen, schwarzen Shorts und Strumpfhosen – wirbeln über die Tanzfläche. Das Publikum applaudiert begeistert und erklatscht sich eine Zugabe.

Es geht weiter mit Discosound. SDP oder Markus Becker begeistern auch die Teens, die die Texte komplett mitsingen und dazu gestikulieren: „Wo war ich in der Nacht von Freitag bis Montag? … War ich drei, drei Tage wach? Oder einfach im Koma?“ oder „Ich hab ’nen Heli-Heli-Heli-­­­­­­­Heli­kopter ...“

Gegen 23 Uhr kündigt sich der zweite Programmpunkt mit einer Stimme aus dem Off an: „Ein kleiner Flecken setzt sich zur Wehr.“ Auf „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ ertönt der Gegenruf: „Die Mauer muss weg!“ Schnell werden die Kulissen aufgebaut. Der TTC wiederholt seinen Beitrag „Baustelle“ aus den Bühlertanner Prunksitzungen. Ein buntes Gemisch aktueller Themen rund ums Bauen wird unterhaltsam präsentiert. Hohe Mietpreise, man muss sich wehren. Fachkräftemangel, „Mit 66 Jahren …“ im Hintergrund eingespielt, also werden Rentner eingestellt. Unfall am Bau, ein Verletzter, der mit einer Cola-Infusion wiederbelebt wird, Schwarzarbeit und Polizeikontrolle. Das Ganze ist unerschöpflich und allen bestens bekannt.

Die TTCler fühlen sich in ihren Rollen sichtlich wohl. Genial die Auswahl der Songs, die das Geschehen unterlegen und vorantreiben. „Ich bin Klempner von Beruf“, „Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto“. Ein buntes, wohlinszeniertes Chaos, das mit riesigem Applaus belohnt wird. Die Klänge des „Böhmischen Traums“ begleiten den Auszug des Spielerteams von der Tanzfläche. Im Blitztempo ist die Kulisse abgeräumt. DJ Rapunzel übernimmt wieder das Kommando.