Sport Ein Besuch auf dem Trapstand beim SV Sulzdorf-Hessental

Treffer! Auf dem Bild zwar nicht so gut zu erkennen, aber der 15-jährige Joshua Wecker trifft die orange Wurfscheibe. Von 25 hat er in einem Durchgang 16 abgeschossen. Auf dem Erdwall liegen die nicht getroffenen Scheiben. © Foto: Kerstin Vlcek

Gegen die Schulter gepresst, die Wange eng angelegt an den Kolben, die Arme ausgestreckt und leicht nach vorne gebeugt steht der 15-jährige Joshua Wecker mit der Bockdoppelflinte da. Er wartet darauf, dass in den nächsten Sekunden eine orange Wurfscheibe durch die Luft fliegt und er sie mit seiner Schrotmunition erwischt. Treffer! Die orange Scheibe zerbirst in mehrere Einzelteile.

Seit sechs Monaten ist Wecker beim Schützenverein Sulzdorf-Hessental und übt sich im Trapschießen. In den Verein ist er durch seinen Vater gekommen. Mit 14 hat Joshua Wecker angefangen. Warum er bereits eine Waffe benutzen darf, erklärt Wilhelm Rosa, seit 2006 erster Vorsitzender des Vereins: „Er darf ab 14 Jahren mit der Flinte schießen, weil die Disziplin Trap olympisch ist.“

Beim SV Sulzdorf-Hessental kann man Trap-, Wurfscheiben-, früher auch Tontaubenschießen genannt, am Sonntag üben. Der Begriff Trap kommt aus dem Englischen und bedeutet auf Deutsch „Falle“. „Ursprünglich wurden aus den Käfigen lebende Tauben freigelassen, auf die dann geschossen wurde“, erklärt Rosa die Herkunft des Begriffs. Die Tiere wurden gegen Tonscheiben ersetzt und mittlerweile sind es Scheiben aus einem keramischen Material.

Nicht viel zu hören

Dass die Schießstände im Schützenverein am Sonntag gut besucht sind, hört man schon im Vereinshaus. „Peng“, schallt es vom Stand für Langwaffen herüber. Unter anderem übt sich an diesem Jäger Dennis Weikum. „Ich schieße gerade meine neue Waffe ein“, sagt Weikum, der seit drei Jahren im Verein ist. Von draußen hört man nicht viel von der Schießerei. „Den Kurzwaffenstand haben wir zum Beispiel erst vor Kurzem mit neuer schallisolierender Verkleidung ausgestattet“, erzählt Karl Stutz, Kurzwaffenleiter. Trotz allem gebe es immer wieder Beschwerden.

Aber warum schießen Sportschützen und Jäger gerade am Sonntag? „Da haben einfach die meisten Zeit“, bringt es Rosa kurz auf den Punkt. Geschossen werden kann ab 10 Uhr. „Momentan fangen einige auch schon um 9 Uhr an, weil sonst nicht alle schießen können“, so Rosa. Denn zwischen zehn und 40 Mitglieder möchten sich an den Wochenenden an ihren Waffen üben. Geschossen werden kann eigentlich auch an Mittwochabenden, aber „im Winter wird es dafür zu früh dunkel“, sagt Rosa. Alles Waffennarren? „Waffen sind für uns Sportgeräte“, sagen Rosa und Stutz übereinstimmend. Es gehe nicht darum, auf irgendjemanden zu schießen, sondern vor allem um Selbstdisziplin und Konzentration. Die Voraussetzungen, um als Sportschütze überhaupt eine Waffenbesitzkarte erhalten zu können, seien außerdem sehr streng: In einem Jahr muss in einem Verein regelmäßig, mindestens 18 Mal, geübt werden, Prüfungen in Waffensachkunde und Standaufsicht müssen abgelegt werden. Dann wird der Antrag zur Genehmigung an einen Schießsportverband, bei dem eine Mitgliedschaft des Vereins besteht, weitergeleitet. Der stellt daraufhin das Bedürfnis zum Erwerb einer Waffe aus. Dieses Bedürfnis wird dann an die zuständige Behörde weitergeleitet, ein geeigneter Waffenschrank muss noch für die beantragte Waffe nachgewiesen werden. Erst nach Bewilligung kann eine Waffe erworben werden.

Weicheisen anstatt Blei

Im Umkreis von rund 100 Kilometern ist der SV der einzige Verein, der Wurfscheibenschießen anbietet. Bereits 1977 wurde dort ein Trapstand errichtet, der dann 2003/2004 neu gebaut wurde. Beim alten Stand wurde nach Westen geschossen und im Sommer und morgens blendete so die Sonne. Nun zeigt er in Richtung Norden. Das war aber nicht das einzige Problem. „Per Gesetz wurde verboten, mit Blei zu schießen und wir mussten auf Weicheisen umsteigen“, so Rosa. „Kompletter Blödsinn“, findet der erste Vorsitzende, denn er meint, das Blei verkapsle sich im Boden und gebe seine Giftstoffe so nicht ab. Außerdem sei es für die Schützen eine Herausforderung gewesen, mit der neuen Munition ihre Ziele zu treffen: „Die war einfach zu langsam.“ Nach und nach haben sich die Schützen dann doch daran gewöhnt.

Derweil wird am Trapstand weiter geübt – unter der Standaufsicht von Siegfried Döring, stellvertretender Trapleiter. Timo Krochenberger legt an und verfehlt die Scheibe knapp nicht. Es ist auch gar nicht einfach, so eine Wurfscheibe, die einen Durchmesser von circa elf Zentimetern und ein Gewicht von rund 100 Gramm hat, mit der 2,5 bis 3,5 Kilogramm schweren Bockdoppelflinte zu treffen. „Die Wurfscheibe darf man beim Abdrücken nicht sehen“, erklärt Döring. Das heißt, diese sollte mit dem Lauf verdeckt sein, denn dann erreicht die Munition zur richtigen Zeit ihr Ziel. Eine Herausforderung, denn der „Turbulenzer“ also die Wurfscheibenmaschine schießt die Tontauben mal nach links, mal nach rechts, mal nach weiter oben oder unten. „Es ist ein intuitives, schlampiges Schießen“, fasst Rosa zusammen. Dieses sei aber das „ultimative Schießen“, meinen Rosa und Stutz. „Bei statischen Scheiben macht es irgendwann keinen Spaß mehr.“

Besonders für Jäger empfehle es sich, am Trapstand zu üben. Die Tiere seien ja auch in Bewegung. Gerade bei der Unterscheidung zwischen Jäger und Sportschützen macht Wilhelm Rosa eine Ungereimtheit im Waffengesetz aus: Bereits mit 16 könne ein Jugendjagdschein, der normale mit 18, erworben werden. Sportschützen können unter Umständen mit 18 eine Waffenbesitzkarte bekommen, ansonsten erst mit 21 beziehungsweise 25 Jahren. Als Grund dafür nennt er, dass andere Lobbys dahinterstehen.

Die sechs Schützen am Trapstand haben ihre Runde beendet. Drei verschwinden in einem Bunker, der ein paar Meter von den Ständen entfernt ist. Einer der Männer bringt am Eingang eine rote Fahne an, als Zeichen, dass Menschen auf dem Feld sind. Routiniert befüllt Timo Krochenberger den „Turbulenzer“, damit eine neue Runde starten kann.