Kirchberg Ein Aktenordner soll alles erklären

Kirchberg / Erwin Zoll

Vom Inhalt eines Aktenordners hängt es ab, ob sich ein heute 61-jähriger Sozialpädagoge des Bankrotts schuldig gemacht hat, wie Oberstaatsanwalt Oliver Knopp meint. Die Belege, die der Ordner enthält, sollen beweisen, dass der Geschäftsführer von „Mut zur Zukunft“, einer Betreuungseinrichtung für schwer erziehbare Jugendliche, rund 83 000 Euro in Einzelbeträgen von 200 bis 12 100 Euro, die er vom Geschäftskonto teils in bar abgehoben, teils auf sein privates Konto überwiesen hat, nicht für private Zwecke, sondern für das Unternehmen verwendet hat.

Das Schöffengericht Crailsheim unter Vorsitz von Dr. Stefan Heinz geht nicht nur der Frage nach, ob der Geschäftsführer Bankrott begangen hat. Es geht auch um die Frage, ob der Tatbestand der Insolvenzverschleppung erfüllt ist – ob der Geschäftsführer für die Mut zur Zukunft Kinder- und Jugendhilfe GmbH und für die Mut zur Zukunft Lernwerkstatt GmbH die Insolvenzanträge schon vor dem 26. April 2014 hätte stellen müssen.

Zum dritten Punkt der Anklage hatte der Sozialpädagoge bereits am ersten Verhandlungstag ein Geständnis abgelegt. Er räumte ein, dass er knapp 21 000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen für seine Mitarbeiter nicht an die Krankenkassen abgeführt hatte.

Der Aktenordner mit den Belegen, nach denen das Gericht schon am ersten Verhandlungstag zwei Wochen zuvor gefragt hatte, war so kurz vor dem zweiten Verhandlungstag am vergangenen Dienstag eingegangen, dass die Unterlagen nicht mehr geprüft werden konnten. Das Gericht hat deswegen einen dritten Verhandlungstag angesetzt.

Dass der Angeklagte noch im Besitz dieser Unterlagen war, kritisierte der Oberstaatsanwalt deutlich, denn Geschäftsunterlagen müssen im Fall einer Insolvenz im Unternehmen bleiben und dem Insolvenzverwalter zur Verfügung stehen. Insolvenzverwalter Ado Nika wiederum, dem die Abhebungen aufgefallen waren, hatte 2014 bei dem Geschäftsführer Belege angefordert, aber nicht erhalten.

Ungereimtheiten entdeckte der Anklagevertreter in einer Excel-Tabelle, die der Angeklagte für den Insolvenzverwalter erstellt hatte und mit der er die Verwendung von Geld aus einer Barkasse nachweisen will. In der ersten Zeile dieser Tabelle wird ein Kassenbestand von 74,27 Euro im März 2014 festgehalten, in der zweiten Zeile eine Barauszahlung von 6400 Euro. Auch nach längerem Überlegen hatte der Angeklagte keine Erklärung dafür. „Die Tabelle stimmt hinten und vorne nicht“, sagte Knopp.

Anfang der 90er-Jahre hatte sich der Sozialpädagoge in Wolpertshausen mit einer Jugendhilfeeinrichtung selbstständig gemacht. Den Anstoß dazu hatte eine längere Radtour gegeben, die er als angestellter Betreuer mit zwei schwer erziehbaren Jugendlichen unternommen hatte. Erlebnispädagogik war das Konzept, das er von da an Jugendämtern für die Betreuung schwerster Problemfälle anbot.

Bis zu 60 Kinder- und Jugendliche wurden in Einrichtungen von „Mut zur Zukunft“ (MzZ) in Spitzenzeiten betreut, Bis zu 80 Mitarbeiter hatte das Unternehmen, dessen Hauptsitz dann Gaggstatt war. Dass die Einrichtung in eine finanzielle Schräglage geriet, führte der Angeklagte darauf zurück, dass die Jugendämter häufig verspätet gezahlt hätten. Bestätigt wurde dies von einem 45-jährigen Erzieher, der für MzZ gearbeitet und zeitweise als Geschäftsführer der Lernwerkstatt fungiert hatte. Vor allem das Jugendamt München habe eine „fragwürdige Zahlungsmoral“ gepflegt.

Info Der Prozess wird am 13. Dezember fortgesetzt.