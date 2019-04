Der grüne Tübinger OB provoziert mit einem Post auf Facebook. Dafür gibt es viele Kritik – auch aus den eigenen Reihen.

Boris Palmer, der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, hat wieder für Aufruhr auf Facebook gesorgt. Er kritisiert die Bahn für die Bilderauswahl auf deren Internetseite. Diese zeigt Deutsche unterschiedlicher Hautfarben – unter anderem Werbepartner der Bahn wie den dunkelhäutigen TV-Koch Nelson Müller und die türkischstämmige Moderatorin Nazan Eckes. Palmer fragt, welche Gesellschaft dies abbilden soll. Seinen Facebook-Post leitet er damit ein, dass er einen Shitstorm erwarte.

Debatte Palmer macht Facebook-Pause nach Shitstorm: „Zu wenig nachgedacht“ Die massive Kritik am Tübinger OB Boris Palmer zeigt Wirkung: Er habe einen Fehler gemacht und legt Facebook-Pause ein.

Den hat er bekommen. Auch aus seiner eigenen Partei hat es scharfe Kritik gegeben. Auf Nachfrage dieser Zeitung bewertet der grüne Bundestagsabgeordnete Harald Ebner Palmers Post folgendermaßen: „Ich finde, dass es an der Bahn vieles zu kritisieren gibt, zum Beispiel bei Pünktlichkeit und Service. Eine Werbebildcollage mit ihren Werbepartnern gehört aber mit Sicherheit nicht dazu. Im Gegenteil: Wenn die Bahn unsere vielfältige Gesellschaft als positives und selbstverständliches Bild darstellt, kann ich das nur begrüßen.“ Dass Palmer sich daran stoße, passe weder zu seinem Parteibuch noch zu seinem Amt, „das ist schlicht daneben“.

„Herr Palmer sollte sich mal in Ruhe überlegen, ob er wirklich Oberbürgermeister einer offenen Stadtgesellschaft wie in Tübingen bleiben möchte, statt ein ums andere Mal unsere Partei mit seinen Provokationen in Misskredit zu bringen“, stellt der Kirchberger Bundespolitiker abschließend klar. Palmer hat derweil angekündigt, bis zur Kommunalwahl nichts mehr auf Facebook posten zu wollen.

Boris Palmer Palmer streitet Rassismus-Vorwürfe nach Kritik an Bahn-Werbung auf Facebook ab Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer sorgt mit Kritik an einer Werbekampagne der Bahn für Empörung. Nach Shitstorm äußert er sich zu den Rassismusvorwürfen gegen ihn.