Die Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Am Ende war sie aber unumgänglich: Der EBM-Papst Marathon in diesem Jahr ist abgesagt. Er soll aber 2021 wieder im Kochertal stattfinden. „Wir glauben einfach nicht, dass so schnell wieder Normalität herrscht“, sagt EBM-Papst-Pre...