Summercamp in Kroatien, Balkan-Österreich-Trip und Workcamp in Rumänien: Drei Freizeiten hatte das evangelische Jugendwerk (EJW) Bezirk Hall für die Sommerferien geplant. Nachdem schnell feststand, dass die Pfingstfreizeiten ausfallen werden, hofften Organisatoren und Jugendliche, dass die Reisen im Sommer stattfinden können. „Die in Aussicht gestellten Bedingungen, wie eine Freizeit im Sommer durchzuführen ist, sind an vielen Stellen für uns an den geplanten Freizeitorten leider nicht realisierbar“, heißt es schließlich auf der Homepage des EJW.

„Für viele Teilnehmer wäre es der erste Urlaub ohne Eltern gewesen. Die Enttäuschung war natürlich groß“, berichtet Daniel Veit, geschäftsführender Jugendreferent. Die Stornokosten für die Freizeiten habe das Sozialministerium des Landes übernommen. Auch die Teilnehmer haben ihr Geld zurückbekommen.

Der Bedarf an Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche ist laut Veit hoch und deshalb überlegt sich das EJW momentan Alternativen. „Mit der neuen Verordnung für Ferienprogramme in Baden-Württemberg haben wir nun auch mehr Möglichkeiten.“ So entfalle zum Beispiel das Abstandsgebot innerhalb einer geschlossenen Gruppe von 30 Personen. Ein Drei-Tages-Programm ab 16 Jahren gibt es bereits. Dafür kann man sich seit gestern anmelden. Es werden weitere Tages- sowie mehrtägige Angebote für verschiedene Altersgruppen folgen.

Infos und Anmeldung zu den Freizeiten des evangelischen Jugendwerks gibt es auf www.ejw-hall.de/freizeiten. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.