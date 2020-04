Pflanzenschalen und Frühjahrsbeete werden gewässert, Gräber gegossen, viele Regentonnen sind bereits leer. Die Monate Januar und Februar haben mit ergiebigen Niederschlägen mehrjährige Pflanzen, und damit zum Beispiel die Obstplantage der Familie Blumenstock in Wallhausen, vorläufig ausreichend versorgt. An der Oberfläche aber wird‘s langsam kritisch. Karl Pratz, Landwirt in Niederwinden, lässt mit der Schuhspitze ein bisschen Staub aufsteigen: „Da hab ich vor 14 Tagen Gerste rein.“ Er könnte jetzt wirklich ein bisschen Regen gebrauchen.

Pratz hatte am Jahresanfang „um die 200 Millimeter“, das sind 200 Liter Regenwasser auf einem Quadratmeter Boden, „aber der trockene Wind der vergangenen Wochen hat davon nichts übrig gelassen“. HT-Wetterexperte Andreas Neumaier bestätigt diese Beobachtung: „Das Guthaben aus dem Januar und Februar wird aufgefressen.“ In Kirchberg etwa habe es seit dem 10. März nur 10,8 Liter gegeben.

Und auch in den nächsten zwei Wochen sehe es nicht nach größeren Regenmengen aus. „Einzig am Ostermontag bieten örtliche Schauer und Gewitter die Möglichkeit für den berühmten Tropfen auf den heißen Stein.“ Insgesamt, so Neumaiers Befürchtung, komme zu Corona „jetzt wohl noch die nächste Frühjahrsdürre“. Da hilft nur gießen. Und auf Regen hoffen.