Das Springturnier beim RFV Rot am See kommt bei den Teilnehmern gut an. Auch Vielseitigkeitsreiter testen in Musdorf ihre Form.

Am Samstagabend bei der Springprüfung Klasse M* gab es zwar keine Überraschungssieger, dafür aber ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Christian Brühl (RSG Frankenhof Sonnefeld) auf „Quintessenz“ und Andy Candin auf „Can do it“ (Pforzheimer RV) konnten jeweils eine Abteilung der 1,35-Meter-Springprüfung gewinnen. Brühl hatte im Vorjahr beim Hohenloher Reitevent im Großen Preis den zweiten Platz belegt, seine Frau Katja Brühl im Jahr 2015 und 2017 jeweils gewonnen. Andy Candin konnte sich 2016 als Sieger des Großen Preises von Hohenlohe in die Chronik eintragen. Thomas Wiedemann (PF Saurach) konnte den vierten und sechsten Platz belegen. Sein Vereinskamerad Martin Fundis belegte den achten Platz vor Marie Wüst (RFV Frankenhardt) auf dem siebten Platz.

Bschorer am Start

Die guten Turnierbedingungen in Rot am See haben sich zwischenzeitlich auch im Lager der Vielseitigkeitsreiter herumgesprochen. Der international erfolgreich reitende Dinkelsbühler Niklas Bschorer stattete mit seinen Vielseitigkeitspferden den Springprüfungen am Sonntag früh einen Besuch ab. Zwar blieb er mit zwei Nullrunden und einer langsamen Zeit fehlerfrei, im starken Starterfeld reichte ihm dies allerdings zu keiner Platzierung.

Für einen Heimsieg reichte es dafür am frühen Sonntagmorgen im A**-Springen bei Viktoria Rupp und ihrem Schimmel „Deja Vu“ vom RFV Rot am See. Ihre Vereinskameradin Leonie Stöckle belegte dazu noch den vierten Platz.

In der Springprüfung Klasse M** (1,40 Meter), am Sonntagnachmittag sportlicher Höhepunkt des Wochenendes, siegte Christopher Kurz (RFV Sinsheim) auf „Constantin K“. Mit einem fehlerfreien Ritt in 65,46 Sekunden hatte er auf seinem zehnjährigen Oldenburger Wallach mehr als vier Sekunden Vorsprung zur Konkurrenz. Damit setzte er sich mehr als deutlich von seinen Verfolgern ab. Den zweiten Platz belegte Antonia Schweinesbein (RSV zur Freiheit Oberhochstatt) auf der achtjährigen Bayernstute „Starlights Last Hope“ mit einer Nullrunde in 69,61 Sekunden vor dem Franzosen Clement Dagobert (RC RH Zoltingen) mit „Horse Gyms Landinos“ auf dem dritten Platz. Der Samstagssieger Christian Brühl (RSG Frankenhof Sonnefeld) belegte auf „Chamira“ den vierten Platz.

Dressur folgt

An diesem Wochenende steht das nächste Turnier in Rot am See auf dem Programm. Am Freitag finden Dressurprüfungen bis Klasse S***-Intermediaire II statt, Samstag und Sonntag messen sich die Springreiter in Prüfungen bis Klasse S* (1,40 Meter).

