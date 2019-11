Im Dezember 2018 konnte TSG-Präsident Kurt Hocher Bruno Klotz für dessen 60-jährige Mitgliedschaft in der TSG Schwäbisch Hall auszeichnen. Klotz war ein „Macher“ in der Leichtathletik-Abteilung der TSG. Er stellte 1971 den ersten Vereinsrekord über 10.000 Meter auf (35:10 Minuten) und war jahrelang Trainer sowie Manager der Haller Läufergruppe. Sein Sohn Bernd Klotz hält noch heute die Vereinsrekorde über 3000, 5000 und 10.000 Meter sowie über 25 Kilometer.

Bruno Klotz war es, der die Idee des damaligen OB Friedrich-Karl Binder, den zwischenzeitlich in Vergessenheit geratenen Stadtlauf wieder aufleben zu lassen, zusammen mit den Langstrecklern in die Tat umsetzte. Am 29. Dezember 1985 nahmen 130 Läufer am ersten Haller Stadtlauf teil. Dies war der Startschuss einer Erfolgsgeschichte. Der Termin rutschte ins neue Jahr, gelaufen wird nun an Dreikönig. Ohne Bruno Klotz’ Engagement wäre der Dreikönigslauf vielleicht nie zu dem Großereignis geworden, der er heute ist. Bruno Klotz starb am 14. November, knapp ein Jahr nach dem Tod seiner Frau Ella. Die Trauerfeier ist am Freitag, 22. November, um 13.30 Uhr in der Dorfkirche Michelfeld.