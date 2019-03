Pinker Buga-Zwerg Karl Drei von acht gestohlenen Buga-Zwerge sind wieder aufgetaucht

Baden-Württemberg / gög

80 Zwerge haben die Bundesgartenschau-Organisatoren an Gemeinden zur Werbung verteilt. Bei manchen sind sie begehrt ...

Mehr als 80 pinkfarbene „Karls“ stehen in Gemeinden in Baden-Württemberg und werben für die Bundesgartenschau in Heilbronn. „Wir haben schon damit gerechnet, dass die Zwerge gestohlen werden könnten“, sagt die Pressesprecherin Suse Bucher-Pinell. Deswegen werden die Statuen auf Metallplatten gestellt.

Manche Gemeinden schrauben die sogar noch auf Betonsockel, um sicher zu gehen, so Bucher-Pinell. Ein Beispiel sei Neckarsulm. Ein anderes war Mainhardt. Doch dort hat auch das Beton den Zwerg nicht vor dem Diebstahl bewahrt.

Wie Bucher-Pinell mitteilt ist der Mainhardter der erste geklaute Zwerg im Landkreis Schwäbisch Hall. Im Main-Tauber-Kreis wurden Zwerge aus Niederstetten und Großrinderfeld gestohlen. Im Kreis Heilbronn sind die Karls aus Neckarwestheim und Lauffen am Neckar verschwunden.

Gestohlen, aber wieder aufgetaucht sind in dem Kreis die Zwerge in Bad Rappenau. Dort ist die pinkfarbene Statue auf einem Kaufland-Gebäude aufgetaucht. Die Zwergnapper in Oedheim haben ihn an einem anderen Platz in der Gemeinde wieder abgestellt. In Roigheim ist Karl wieder auf seinem angestammten Platz aufgetaucht.

Manche Gemeinden, wie Bühlertann, machen den Zwergenaufstand nicht mit – und lehnen das Aufstellen komplett ab.