Mit ihrem Gesellenstück erregte Johanna Dierlamm aus Uttenhofen als Teenager deutschlandweit Aufsehen. Bis heute liebt sie ihre komplizierte Webkunst.

Das Haus der Familie in Uttenhofen sei gewissermaßen um ihren Webstuhl herum gebaut worden, scherzt Johanna Dierlamm. Angesichts der amtlichen Abmessungen der Holzkonstruktion liegt ein solches Vorgehen aber durchaus nahe. In einen Kellerraum wollte sich die Kunsthandwerkerin nicht verbannen lassen und hat ihren Arbeitsplatz darum geschickt in den lichtdurchfluteten Wohnbereich integriert, in direkter Nachbarschaft zu Sofa, Esstisch und Terrasse.

Echte Berufung spürt man. Die 16-jährige Johanna war seinerzeit von einem schönen Stoff so fasziniert, dass sie zwei Jahre vor dem Abitur das Gymnasium verließ, um erst ein Praktikum zu machen und sich dann an der Berufsfachschule für Weberei und Webgestaltung in Sindelfingen zu bewerben. In den 70ern hätten kunsthandwerkliche Berufe geboomt, und von 320 Aspiranten seien nur 24 aufgenommen worden.

„Ich habe mir damals gar nicht überlegt, was passiert, wenn das nicht klappt“, blickt sie zurück. Doch die Dinge fügten sich so harmonisch wie bis heute die bunten Fäden auf ihrem Webstuhl. Aus der mittelmäßigen Gymnasiastin wurde eine Web-Schülerin mit hervorragenden Noten. „Wenn ich einsehe, dass ich etwas brauche, kapier ich es auch“, erklärt sie, die den Mathe-Unterricht gehasst hatte, den Umstand, dass sie im Fachrechnen durchweg „Einsen“ schrieb.

Die Kunstfertigkeit der jungen Frau erregte Aufsehen: Mit ihrem Gesellenstück, einer von Ginkgoblättern aus cremefarbener Seide durchwirkten Decke, wurde sie Siegerin beim Bundeswettbewerb für Ausbildungsberufe. Sie durfte gemeinsam mit dem damaligen baden-württembergischen Regierungschef Lothar Späth in die Kameras der Pressefotografen lächeln, es öffneten sich ihr die Türen zu Stuttgarts exklusivstem Haute-Couture-Studio, ein Designer bestellte Entwürfe bei ihr.

Passiert ist dies alles nur, weil sie nicht auf eine Lehrerin hörte: „Die meinte: ‚Das wird nichts, dafür kriegst du eine Sechs‘, als ich ihr den schwierigen Entwurf zeigte. Aber mein Entwurfslehrer war da ganz anderer Ansicht, und ich habe ihm vertraut.“

Für Laien ist ihre Webkunst höchst verwirrend

Die Chance, in Mailand einen Job in der Welt der ganz großen Modemacher anzutreten, ließ sie später zugunsten der Familiengründung sausen. „Ich weiß nicht, ob ich überhaupt der Typ dafür gewesen wäre“, sinniert die mit ihren 58 Jahren erstaunlich jung gebliebene Mutter dreier Kinder.

Ihr Handwerk ist für Laien höchst verwirrend. Tausend Fäden mit hochkomplexen Verbindungen verursachen schon beim Anschauen des eingerichteten Webstuhls Knoten im Hirn. Dazu arbeitet sie, ähnlich wie eine Orgelspielerin, mit Händen und Füßen gleichzeitig.

Für ihr Meisterstück hatte sie eine Werkszeichnung mit 220.000 (!) verschiedenfarbigen Kästchen angefertigt: „Das war ein Jacquard-Möbelstoff mit drei Ketten und zwei Schüssen.“ Es sind nicht die einzigen Fachbegriffe aus der Webtechnik, die kriegerisch klingen. Patronen, Fadenkreuze, Harnische, Rapporte, Schützen und Stoff-Ausrüstungen gehören ebenso dazu.

Unter den Händen der Meisterin entstehen bezaubernde Gebrauchstextilien verschiedenster Art. Die Preise für die Einzelstücke könnten leider nicht dem tatsächlichen Aufwand entsprechen, damit sie bezahlbar blieben, bedauert Johanna Dierlamm. Ein buntes Handtuch aus Halbleinen koste trotzdem noch 38 Euro, sei jedoch eine Anschaffung „für die Ewigkeit“.

Uraltes Handwerk

Reich macht die Weberei sie folglich vor allem auf ideeller Ebene. Und sie beschert ihr immer wieder interessante Bekanntschaften. Wie beispielsweise den Rechtsanwalt, der als Freizeitvergnügen die Wolle seiner kleinen Schafherde verspinnt und sich von der kreativen Uttenhofenerin feine Stoffe daraus anfertigen lässt.

Außerdem ist Johanna Dierlamm eine der Letzten ihrer Art: Die aufwendige Handweberei, die schon von den Menschen in der Jungsteinzeit erfunden wurde, ist im Zeitalter der billigen Massenwaren ein aussterbender Beruf geworden.

