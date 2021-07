Der Dorfplatz in Bühlerzell an der Kreuzung Geifertshofen-Kammerstatt und Kottspiel-Heilberg war lange nur eine geteerte, große Fläche, erinnert sich Altbürgermeister Franz Rechtenbacher. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde dort für einige Jahre ein Viehmarkt abgehalten, an Walpurgis mitten auf d...