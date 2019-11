Die seit Montagnachmittag aus Dörzbach vermisste 17-Jährige wurde angetroffen. Ein Zeuge sah die junge Frau am Mittwochabend in Schwäbisch Hall in einen Bus einsteigen und alarmierte die Polizei. In Künzelsau konnte die 17-Jährige schließlich von der Polizei aufgegriffen werden.