Beginn ist um 16 Uhr, bei entsprechendem Interesse wird das Konzert um 18 Uhr wiederholt. Die Besucher erwarten Werke von Mozart und Tschaikowski, dazu Auszüge aus den „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi. Es spielen neben der künstlerischen Leiterin der Schubertiade Schloss Eyb, Martina Trumpp, die französischen Solisten Benjamin Beck (Viola) und Stanislas Kim (Violoncello). Das Konzert soll auch die Aufmerksamkeit auf Künstler lenken, die wegen der Corona-Pandemie vor existenziellen Problemen stehen. Deshalb wird anstelle eines Eintritts um Spenden für den Künstlernothilfefonds der Deutschen Orchestervereinigung gebeten.

Die Organisatoren bitten um Anmeldung per E-Mail an eyb@das-klassikfestival.com . Bei großem Interesse wird eine Reservierung für eine Wiederholung um 18 Uhr angeboten.Bei ungünstiger Witterung wird das Konzert in die Gemeindehalle Universum verlegt.