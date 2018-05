Satteldorf Keinen Biber abgeschossen

Satteldorf / Jens Sitarek

Ein Anrufer berichtet von einem Abschuss bei Satteldorf im März.

Es ist schon eine Weile her, da erreichte die Redaktion ein Anruf, genauer gesagt am 23. März. In einem Schilfgürtel zwischen Satteldorf und Ellrichshausen sei ein Biber geschossen worden, berichtete ein Mann. Dabei fiel das Wort „Treibjagd“.

Aber der Vorfall habe sich schon am Sonntag, 11. März, ereignet, so zwischen 10 und 11 Uhr. „Da ist ein Schuss gefallen und alle sind schnell verschwunden.“ Der Anrufer sagte, er habe „fünf bis sechs Jäger“ ausgemacht, wovon er einen zur Rede stellte. Und dieser sagte ihm, dass es sich um einen Fuchs gehandelt habe.

Der ganze Aufwand wegen eines Fuchses? Der Anrufer blieb skeptisch. Er wusste, dass es prinzipiell möglich ist, eine begrenzte Abschussgenehmigung zu bekommen. Und weil er sich in Satteldorf auskennt, wusste er auch, welche Schäden die Tiere dort seit Jahren anrichten. „Wir können kein Kuscheltier daraus machen“, sagte der Mann, „ein Biber ist ein Nagetier.“

Keinen Antrag auf Abschuss

Eine Nachfrage bei der Jägervereinigung Crailsheim brachte nichts Verwertbares ein. Das Landratsamt Schwäbisch Hall beantwortet die Anfrage zum Thema „möglicher Abschuss eines Bibers in Satteldorf“ wie folgt: Das zuständige Bau- und Umweltamt habe „keinen Antrag auf einen Abschuss“ vorliegen. „Die Ausnahmegenehmigung erteilt das Regierungspräsidium. Auch von den Biberbeauftragten gibt es keine Informationen über einen Abschuss.“

Und was sagt das Regierungspräsidium Stuttgart? Es habe „noch nie die Genehmigung ­erteilt, einen Biber abzuschießen“, heißt es am Telefon. Man könne sicher sein, dass „eine sehr ausführliche Einzelfallprüfung“ stattfinde. Um die Tiere zu vertreiben, gebe es vorrangig andere Mittel.