Die Polizei hat beim Summer Breeze einen mutmaßlichen Taschendieb festgenommen.

Seit dem Donnerstagabend hatten sich auf dem Festivalgelände Taschen- und Mobiltelefondiebstähle gehäuft. Die Einsatzleitung der Polizei setzte deshalb verstärkt Beamte in Zivil ein, und auch der Ordnungsdienst des Veranstalters verstärkte seine Kräfte. Am Freitag wurden die Besucher über Lautsprecher, die Bühnenleinwand und soziale Medien auf die Häufung von Taschendiebstählen aufmerksam gemacht und um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Bis gegen 3 Uhr wurden der Polizei rund 30 Diebstähle gemeldet, bei denen Mobiltelefone und Geldbeutel erbeutet worden waren.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Ansbach entschlossen sich, am Freitag bei Ende der Veranstaltung die Besucher am Ausgang zu kontrollieren. Gleichzeitig gab es eine Fahrzeugkontrollstelle in der Nähe. Kurz vor Mitternacht fiel bei einer Kontrolle ein 25-Jähriger auf, in dessen Rucksack sich mehr als 40 Mobiltelefone befanden; aus ihnen waren die SIM-Karten entfernt worden. Der Mann wurde festgenommen. Wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl.

Das könnte dich auch interessieren:

Festival Summer Breeze 2019: Metal-Fans feiern bei Regen und bei Sonne Bilderstrecke öffnen

Festival Summer Breeze 2019: Metal-Fitness im Hallenbad Bilderstrecke öffnen