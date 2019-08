Kaum ist das Summer Breeze 2019 vorbei, hat auch schon der Kartenverkauf für das Summer Breeze 2020 angefangen.

Bis zum 31. August gibt es die Karten zum ermäßigten Preis, teilt das Veranstalterteam um Achim Ostertag mit. Wenn auch das Wetter in diesem Jahr zum Abschluss etwas wechselhafter war, so verzeichnete das Open-Air-Festival erneut 40.000 Besucher. Das Tagesticketangebot wurde in diesem Jahr besonders gut angenommen. Die Fans feierten bei bester Laune, während mehr als 130 Bands auf vier Bühnen spielten.

Die Veranstalter freuen sich besonders, dass die Besucher das Campinggelände deutlich sauberer hinterlassen haben als in den Vorjahren. „Vor allem auf den reservierten Campingflächen lief die Müllabgabe hervorragend. Auch grundsätzlich ist eine Veränderung im Verhalten und Bewusstsein der Besucher zu spüren. Die Müllthematik ist bei Nachfragen und Diskussionen in den sozialen Netzwerken präsenter und auf dem Festival werden Angebote wie Müllabgabestationen und Wertstoffhof gut angenommen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

