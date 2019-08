Die bayerische Landeskirche sieht im Metal-Lifestyle keinen Feind mehr. Stattdessen begegnet sie den Summer-Breeze-Besuchern in einem Zelt auf dem Festivalgelände - in Freundschaft.

Metal und Kirche - verträgt sich das? Bis vor einigen Jahren hätte die evangelische bayerische Landeskirche diese Frage wohl überwiegend mit „Nein“ beantwortet. Schließlich ist Metal nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch ein Lifestyle, der seit je her auch Schnittmengen mit Okkultismus und Religionskritik bis hin zu Gotteslästerei hat. Das Metal-Festival Summer Breeze in Dinkelsbühl war deshalb vielen gläubigen Protestanten lange ein Dorn um Auge. „Vor 2014 haben Kirchengemeinden gegen das Festival protestiert“, erinnert sich Julian Müller. Der 28-jährige Diakon und Jugendreferent aus Wassertrüdingen ist dieses Jahr der Teamleiter im Zelt der evangelischen Kirche, das sich noch bis Sonntagmorgen nahe des Haupteingangs des Festivalgeländes und gegenüber der Comfort-Camping-Zone befindet.

„Der Dinkelsbühler Dekan Uland Spahlinger meinte aber, das dies die falsche Vorgehensweise sei“, so Müller. „Er schlug stattdessen vor, zu den Menschen auf das Festival zu gehen, mit ihnen in Kontakt zu treten und für sie da zu sein.“ Nicht aus der vermeintlichen Sicherheit einer „göttlichen Autorität“ auf die Metal-Fans herabschauen, sondern ihnen auf einer gemeinsamen Ebene begegnen - unter diesem Motto hat die Landeskirche seitdem mit dem Projekt „Zelt der evangelischen Kirche“ Demonstrationen gegen ein Kreuz aus Bierdosen getauscht.

Im Zelt der evangelischen Kirche wird nicht missioniert

Das Team von Julian Müller, das aus mehreren Hauptamtlichen sowie 37 Ehrenamtlichen aus der Landeskirche sowie der Dinkelsbühler Umgebung besteht, heißt während des Festivals jeden in seinem Zelt willkommen - und das rund um die Uhr, 24/7. Müller stellt klar, dass er und seine Helfer dabei keinen missionarischen Eifer haben: „Wir sind nicht hier, um die Leute zu Christen zu erziehen.“ Stattdessen leisten die jungen Kirchenvertreter Kleinsthilfe: Sie lassen die Festivalbesucher bei ihnen ihre Handys aufladen, geben bedürftigen Campern Gaffer-Tape oder bieten benommenen Metal-Fans Orientierungshilfe sowie einen Platz zum Schlafen.

„Wir fungieren als eine Art Auffangstation“, präzisiert Müller. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee bieten die Haupt- und Ehrenamtlichen zudem seelsorgerische Hilfe und allgemeine Diskussionsrunden an - mit dem Ziel, voneinander zu lernen. Und die Botschaft „Wir sind nicht gegen euch“ scheint bei den Festivalgängern verfangen zu haben. „Es ist kein so krasser Culture-Clash, wie ich im Vorfeld vielleicht erwartet habe“, sagt der angehende Diakon Lukas Veigel (25). „Hier sind eigentlich fast nur supernette Menschen“, ergänzt Müller. So beschränkt sich die negativste Erfahrung auf Menschen, die pöbelnd am Zelt vorbeigehen. Abgesehen davon haben Müller und Co. viele gesprächsbereite und freundliche Metal-Fans kennen gelernt. „Wir haben sogar schon Stammgäste, die jedes Jahr wieder zu uns kommen“, so der Diakon. „Und es gibt regelrechte Diskussionswütige, mit denen wir schon sehr interessante Debatten über den Glauben geführt haben.“

Gibt es vielleicht irgendwann auch mal ein ökumenisches Zelt?

Auch Personen, denen das Thema Glaube völlig egal ist, kommen zu Besuch - einfach nur zum Quatschen und friedlichen Zusammensein. Und wenn es regnet, kuscheln sich die Anwesenden im Zelt enger zusammen - wie Freunde. „Das hier ist eine sehr gute Sache“, ist Julian Müller überzeugt und will auch kommendes Jahr wieder am Start sein. Und wer weiß, vielleicht beteiligt sich in Zukunft ja auch die katholische Kirche an der Aktion - und macht aus dem evangelischen Zelt ein ökumenisches. Dagegen hätten Müller und Co. auch nichts einzuwenden.

