Vom 14. bis 17. August hat Dinkelsbühl wieder Besuch von über 45.000 Metal-Fans: Das Summer Breeze 2019 geht über die Bühne. Hier findet Ihr die wichtigsten Infos zum Open-Air.

Wann und wo geht’s los?

Das Summer Breeze Open Air findet vom 14. bis 17. August 2019 im Dinkelsbühler Stadtteil Sinnbronn statt, Flugplatzstr. 1.

Gibt es noch Tickets?

Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt (Sonntag, 11. August 2019, 10 Uhr), können sowohl noch Tages- als auch Gesamttickets für das Festival gekauft werden.

Welche Bands treten beim Summer Breeze auf?

Bei um die 45.000 Besuchern muss beim Summer Breeze einiges geboten sein und so ist es auch dieses Jahr: Sage und schreibe 136 Bands umfasst das Line-Up des Festivals. Um eure Lieblingsband bei so einem Aufgebot und einem großen Gelände mit vier Stages nicht zu verpassen, solltet Ihr euch die detaillierte Running Order der Gruppen zu Gemüte führen.

Headliner des Open Airs sind dieses Jahr Parkway Drive, Avantasia, In Flames, King Diamond, Dimmu Borgir und Bullet For My Valentine.

Letztere wollten übrigens erst am vergangenen Freitag beim Taubertal-Festival im nicht weit entfernten Rothenburg auftreten, konnten dies aber wegen eines großen Unwetters nicht. Wer also Bullet For My Valentine im Taubertal verpasst hat, sie aber unbedingt noch sehen will, sollte sich eventuell - solange es noch geht - ein Ticket für das Summer Breeze sichern.

Wo kriege ich Autogramme der Bands her?

Einige der Bands werden am Donnerstag, Freitag und Samstag auch Autogramme signieren. Wann und wo, seht Ihr hier.

Wie finde ich mich auf dem Gelände zurecht?

Der Veranstalter hat online detaillierte Lagepläne veröffentlicht, auf denen auch die Park- und Campingflächen eingezeichnet sind.

Gibt es bei der Anfahrt Sperrungen, die ich beachten sollte?

Abgesehen von den zahlreichen Sperrungen auf dem Festivalgelände gibt es rund um Dinkelsbühl - sei es in Ortschaften oder auf der Autobahn - zur Zeit des Summer Breeze einige Baustellen und/oder Straßensperrungen, die eventuell eure Anfahrt stören könnten. Wir haben sie euch auf einer Karte eingezeichnet, so dass Ihr ihnen eventuell ausweichen könnt.

Wie sieht es mit dem öffentlichen Nahverkehr während des Festivals aus?

Während des Festivals stellt der Veranstalter kostenlose Busshuttles im Zehn-Minuten-Takt zwischen dem Festivalgelände und Dinkelsbühl zur Verfügung. Diese fahren folgendermaßen:

Dienstag: 10 Uhr bis 20 Uhr (zur Haltestelle ZOB/Schwedenwiese, Rückfahrt bis 22 Uhr)

Mittwoch: 10 Uhr bis 20 Uhr (zur Haltestelle ZOB/Schwedenwiese, Rückfahrt bis 20 Uhr)

Donnerstag bis Samstag: 8 Uhr bis 20 Uhr (zur Haltestelle ZOB/Schwedenwiese)

Sonntag: 7 Uhr bis 14 Uhr (zur Haltestelle Schiesswasen)

Was gibt es abseits des Festivalgeländes in der Stadt zu erleben?

Dinkelsbühl freut sich jedes Jahr auf das Summer Breeze, schauen doch viele von den Festivalbesuchern auch in der Stadt vorbei und kurbeln den örtlichen Tourismus an. Ein besonderes und beliebtes Highlight wartet am Freitag im Hallenbad: Dort findet gegen 11 Uhr wieder „Metal-Fitness“ statt, ein Bewegungskurs im Wasser, der von Metal-Musik untermalt wird. Dies und schwarz gefärbte Eiswaffeln sind nur zwei der Angebote Dinkelsbühls an die Festivalbesuche. Mehr dazu findet Ihr in diesem Artikel:

Summer Breeze 2019 in Dinkelsbühl Metal-Fitness und schwarze Eiswaffeln: Was hat die Stadt Festivalbesuchern zu bieten? Vom 14. bis 17. August kommen wieder rund 40.000 Metal-Fans zum Summer Breeze in Dinkelsbühl. Aber auch abseits des Festivalgeländes gibt es für die Besucher viel zu entdecken.

Wie wird das Wetter beim Summer Breeze werden?

War es beim Summer Breeze 2018 mitunter brütend heiß, so dass jedes schattige Plätzchen auf dem Gelände besetzt war, scheint das Wetter dieses Jahr gemäßigter zu werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet aktuell für den Dienstag (Warm-Up-Tag) und den Mittwoch als ersten offiziellen Festivaltag mit bewölktem Himmel und Temperaturen bis um die 20 Grad Celsius. Laut wetter.com könnte es während des Festivals auch leichten Regen geben, die Morgenstunden werden zudem wohl frisch. Also packt am besten auch lange Klamotten ein!

