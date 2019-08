Es wird wohl wieder nicht sonderlich warm, am vorletzten Tag des Summer Breezes 2019. Dafür gibt’s wohl etwas mehr Sonne.

Mit 21 Grad Celsius wird es gegen Mittag am Freitag wohl am wärmsten, bei dem Festival in Dinkelsbühl-Sinbronn. Das sagt Proplanta, eine Plattform für Landwirte, voraus. Dafür ist demnach das Niederschlagsrisiko den Tag über recht gering, bei zehn Prozent. Es wird aber etwas zugig. Knappe elf Kilometer pro Stunde soll die Windgeschwindigkeit den ganzen Tag über haben - außer am Abend, wo sie für kurze Zeit nachlässt. Der Himmel ist den ganzen Tag zum Teil bedeckt.

Wetter.com schließt sich dieser Vorhersage an – abgesehen von den Windgeschwindigkeiten, die die Seite etwas langsamer einschätzt.

Nach der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagabend wird der Freitag wohl ein ruhigerer Tag.

