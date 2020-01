Die älteste und beliebteste deutsche Ferienstraße feiert dieses Jahr ein Jubiläum – die Romantische Straße wird 70 Jahre alt. Der runde Geburtstag wird mit zahlreichen Veranstaltungen zelebriert bei Wanderungen, mit Oldtimern, mit einem nostalgischen Dampfzug und bei einem historischen Fest.

Den Auftakt machen am 25. und 26. April die Taubertäler Wandertage, die den 2006 eröffneten Weitwanderweg Romantische Straße ins Blickfeld rücken. Das Taubertal und das Ries stehen dann im Mittelpunkt einer viertägigen Oldtimer-Reise, die vom 4. bis 7. Juni angeboten wird.

Einer der Höhepunkte des Festjahres wird sicher der Tag der Romantischen Straße am 21. Juni in Dinkelsbühl werden, wo sich jede der 29 Kommunen entlang der Straße von Füssen bis Würzburg mitsamt ihren kulturellen Besonderheiten präsentiert.

Am 23. Juni steht eine Sternwanderung über die Frankenhöhe auf dem Programm. Treffpunkt ist beim Gasthaus Bergwirt in Schillingsfürst.

Jeweils 70 Oldtimer werden die Romantische Straße in drei Teilstrecken an drei Tagen im Sommer abfahren. Am 19. September wird ein historischer Dampfzug seine Passagiere wie anno dazumal von Nördlingen nach Würzburg bringen.

Angebote im Jubiläumsjahr

Oldtimer-Ausfahrt „Romantisches Taubertal & Ries“ vom 4. bis 7. Juni mit Ausflügen ins Fürstentum Wallerstein und ins Land der Franken.

Tag der Romantischen Straße in Dinkelsbühl am 21. Juni von 10 bis 18 Uhr – die Strecke an einem Tag bereisen und kulinarisch entdecken

Oldtimer-Tagesausfahrten: Am 28. Juni von der Residenz in Würzburg zum Schloss Schillingsfürst, am 5. Juli vom Feuchtwanger Marktplatz zum Augsburger Rathaus und am 12. Juli vom Friedberger Schloss nach Füssen.

Eine Dampfzugfahrt führt am 19. September von Nördlingen über Gunzenhausen, Ansbach und Steinach bei Rothenburg nach Würzburg

Wandertage: 25. und 26. April Taubertäler Wandertage, am 23. Juni Frankenhöhe und am 10. Oktober

Käse-Wanderung im Pfaffenwinkel.

Nähere Infos gibt es auf der Webseite.