Gestatten Sie an dieser Stelle ein Wortspiel. In Dinkelsbühl wird schon wieder ein großes Fass aufgemacht: Die älteste (gegründet 1901) und größte Brauerei der Stadt wird neu bauen. Hauf Bier gibt seinen Standort an der Ecke Feuchtwanger/Bechhofener Straße auf und zieht ins Industriegebiet Ost. Die bisherigen Gebäude bleiben teilweise bestehen und das alte Brauereiareal soll sich in ein Wohn- und Dienstleistungsobjekt verwandeln.

Doch der Reihe nach. Beim Pressetermin im Dinkelsbühler Rathaus, zu dem Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer eingeladen hatte, stellten die Brauerei-Chefs und Investoren das Projekt vor. Gleich vorab formulierte der OB sein übergeordnetes Ziel: Nach der Ellwanger Straße mit den Visiopark-Gebäuden solle nun die Feuchtwanger Straße (nördliche Vorstadt) aufgewertet werden.

Stadteingang aufwerten

„Im Gemeinderat wurde der Beschluss einstimmig gefasst“, sagte Hammer. Will heißen: Die Familie Hauf kauft von der Stadt ein rund 3500 Quadratmeter großes Grundstück für die Neuansiedlung. Im Gegenzug investiert ein ortsansässiger Bauträger in das alte Brauereigelände mit einer Fläche von rund 4500 Quadratmetern. „Wir wollen, dass die Stadt auch von Richtung Feuchtwangen her ein angemessenes Entree bekommt“, so Hammer weiter.

In diesem Zuge will Dinkelsbühl zusammen mit der Regierung von Mittelfranken ein Sanierungsgebiet für die nördliche Vorstadt ausweisen. „Durch die Verlagerung der Brauerei kann der alte Standort städtebaulich umgestaltet werden. Auf dem bisherigen Firmengrundstück wird in enger Zusammenarbeit mit dem Investor Wohnen und Dienstleistung entstehen, ohne den Charakter des 100 Jahre alten Areals aufzugeben. Solche Gespräche sind bereits geführt und im Wesentlichen abgeschlossen“, so der Schultes. „Dieser Stadtumbau ist dringend erforderlich, um die Einfahrt von Feuchtwangen kommend nachhaltig aufzuwerten.“

Der Kauf des städtischen Grundstücks im Industriegebiet Ost war für die Entscheidung der Familie Hauf ausschlaggebend. Denn es grenzt direkt an den Hauf-Vertriebs- und Verwaltungsbau an, der dorthin vor 20 Jahren ausgegliedert wurde. „Es gab zwei Möglichkeiten: die alte Brauerei teuer sanieren oder gleich neu bauen. Jetzt sind die Würfel ­gefallen“, so Seniorchef Bernd Hauf.

Sein Sohn Florian Hauf, der die Geschäfte führt, sieht damit die Weichen für eine sichere Zukunft des Familienunternehmens gestellt. „Wir werden eine der modernsten Brauereien des Landes in Dinkelsbühl bauen. Die neue Technik garantiert energiesparende und effiziente Arbeitsabläufe“, sagt Hauf.

Pläne für das alte Brauereigelände sind noch nicht konkret

Gerade laufe die Detailprüfung des Vorhabens. Investiert werden soll ein „mittlerer einstelliger Millionenbetrag“, so Hauf. Die Brauereianlage wird die Firma Braukon aus Seeon im Chiemgau liefern; die umbaute Fläche wird 74 auf 25 Meter betragen. Wichtige Teile der Anlage, etwa die komplette Gärkeller-Ausstattung, könnten vom Altstandort übernommen werden. „Derzeit brauen wir circa 10.000 Hektoliter pro Jahr. Die neue Anlage ist auf einen Jahresausstoß von bis zu 13.000 Hektoliter ausgelegt“, weiß Hauf. Geplanter Baubeginn sei Frühjahr 2021, die Bauzeit liege bei neun bis zwölf Monaten.

Nach dieser Zeitrechnung könnte also mit der Umgestaltung des alten Brauereigeländes schon im Jahr 2022 begonnen werden. Investor ist die Süddeutsche Bauunion GmbH & Co. KG (kurz SüBau) mit Sitz in Dinkelsbühl. Deren Geschäftsführer Rudolf Blank sieht in dem Standort „viel Potenzial“. „Es sind Wohn- und Gewerbeflächen geplant, die in enger Absprache mit der Stadt entstehen sollen. Die Lage nahe der historischen Altstadt und die Geschichte der Traditionsbrauerei sind uns dabei natürlich Auftrag und Ansporn zugleich“, so Blank. Es gebe allerdings noch keine konkreten Pläne für das 4500-Quadratmeter-Areal.