Multiresistente Keime Die unsichtbare Gefahr aus dem Wasser

Jens Sitarek

Dass die Jagst keineswegs das ökologische Juwel ist, für das sie immer gehalten wurde, dürfte spätestens nach der Antwort des Umweltministeriums auf die Anfrage der Landtags­abgeordneten Jutta Niemann (Grüne) klar sein. Es schwimmen drin: Rückstände von Arzneimitteln, Pflanzenschutzmitteln und ein mittlerweile verbotenes Biozid. Darüber berichtete unsere Zeitung ebenso wie über das Ergebnis einer Wasserprobe vom August 2016, die eine hohe Konzentration an coliformen Keimen und Enterokokken zum Vorschein brachte. Aber das ist vielleicht noch nicht alles.

Weitere gefährliche Keime verseuchen Bäche, Flüsse, Badeseen. Man sieht sie nicht, man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht, aber sie gelangen über Kläranlagen oder aus Ställen über Gülle und Mist in die Umwelt. In Proben aus Niedersachsen fanden sich sogenannte multiresistente Erreger (MRE), wie Recherchen des ARD-Magazins „Panorama“ zeigen. Für den Antibiotika-Experten Dr. Tim Eckmanns vom Robert-Koch-Institut ist das „wirklich alarmierend. Die Erreger sind anscheinend in der Umwelt angekommen – und das in einem Ausmaß, das mich überrascht.“ Mit diesen Worten wird Eckmanns in der Sendung zitiert.

Auch in Frankfurt wurden im vergangenen Jahr erstmals die Gewässer untersucht. Vor wenigen Tagen legte das städtische Gesundheitsamt einen Bericht vor. Ergebnis: MRE lassen sich nachweisen – und zwar überall. Neben Main und Nidda sind auch kleinere Bäche und Weiher betroffen. Selbst zum Bewässern von Obst- oder Gemüsepflanzen eigne sich das Wasser wegen seiner Keimbelastung größtenteils nicht, heißt es.

„Analysen machen wenig Sinn“

Die Gefahr: Wenn sich Menschen infizieren, helfen ihnen viele Antibiotika nicht mehr. Für Hans-Joachim Feuchter aus Bovenzenweiler gehören multiresistente Keime „zu den großen Herausforderungen im Gesundheitsbereich“. Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Kreistag fragt sich, wie es um die Situation vor seiner Haustür bestellt ist. Er wünscht sich, „dass auch Gewässer im Landkreis Schwäbisch Hall – zumindest stichprobenweise und insbesondere auch Abflüsse von Kläranlagen – auf diese Keime hin untersucht werden“. Deshalb hat Feuchter eine E-Mail ans Landratsamt geschickt. „Wir müssen die Problematik sehr ernst nehmen“, betont er, und: „Es gehört zur Gesundheitsvorsorge in unserem Verantwortungsbereich, dass wir ein denkbares Gefährdungspotenzial erheben.“

Vier Tage später antwortet ihm der Erste Landesbeamte. „Multiresistente Keime in der Umwelt sind ein schwieriges Problem“, schreibt Michael Knaus, und verweist auf ein Projekt des Bundesforschungsministeriums, das untersucht, „wie sich diese Erreger aufspüren und bekämpfen lassen“.

Und wie sieht es eigentlich im Landkreis Schwäbisch Hall aus? „Wasser­analysen in Kläranlagen oder in unseren Flüssen machen derzeit wenig Sinn“, findet Knaus, „zumal neben der fehlenden Filtertechnik auch noch nicht klar ist, ab welchem Belastungswert ein Herausfiltern unabdingbar ist.“

„Keine gesetzliche Grundlage“

Auch unsere Zeitung hat beim Landratsamt wegen multiresistenter Keime nachgefragt. Die Antwort der Pressestelle ist in Teilen identisch mit der von Knaus an Feuchter. Ein Satz, der fehlt: „Für Untersuchungen aller Gewässer liefern jedoch weder die Trinkwasserverordnung noch die Badegewässerverordnung oder die Bestimmungen für Bewässerungs- oder Tränkewasser die gesetzliche Grundlage.“ Wenn untersucht würde, schreibt das Landratsamt noch, sei das Ergebnis „eine Momentaufnahme“. Und wenn man nichts fände, hieße das im Umkehrschluss nicht, dass nichts da sei.

Die Antwort, die er vom Landratsamt bekommen hat, hält Feuchter „so nicht für ausreichend und zufriedenstellend“. Er will deshalb noch mal „nachhaken“. „Ähnlich enttäuschend“ findet der Kreisrat die Replik aus seiner Heimatgemeinde Schrozberg. Dort heißt es, die Überprüfung nach multiresistenten Keimen gehöre „nicht zum Prüfspektrum unserer Kläranlage“.