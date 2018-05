Kreßberg Die Trollblumen sind extrem früh dran

Kreßberg / Guido Seyerle

„Rrrrttttotttooo“ röhrt der Einzylinder-Deutz. Reinhold Kett legt einen Gang ein, der grüne Traktor-Oldtimer aus dem Baujahr 1950 setzt sich langsam aber sicher in Bewegung. Auf dem überdachten Planwagen dahinter mit dabei: Eine 15-köpfige Besuchergruppe der sozialtherapeutischen Gemeinschaft Weckelweiler. Kett hat bewusst diesen Termin Mitte Mai gewählt: „Wer unsere geschützten Trollblumen erleben will, muss so früh wie eigentlich noch nie zu uns kommen“. Normalerweise erblühen die weithin gelb leuchtenden Hahnenfußgewächse Ende Mai, Anfang Juni. Doch die warme Witterung in den vergangenen fünf Wochen hat dafür gesorgt, dass die Vegetation extrem früh dran ist.

Das erkennt man auch auf den Wiesen rund um Leukershausen. Einige wurden bereits abgemäht. Reichlich Flüssigmist darauf soll die Nährstoffe wieder auffüllen. Auf solchen Flächen hat die Trollblume keine Chance. Der erste Schnitt sollte erst Ende Juni erfolgen. Die feuchten Wiesen, die sie braucht, sollten nicht gedüngt werden. Mit 60 Zentimetern ragt sie kaum aus den Gräsern heraus. In diesem Jahr sind die Blütenköpfe auch deutlich kleiner, fast nur auf „normalem“ Hahnenfußniveau. Prompt sagt eine Teilnehmerin aus Weckelweiler: „Da blüht ja der Hahnenfuß“.

Finanzieller Nachteil

Für die Landwirte bedeutet diese Bewirtschaftungsform einen finanziellen Nachteil, da sie nicht düngen, kalken und auch keinen synthetischen Pflanzenschutz anwenden dürfen. Kett klärt auf, was die Gemeinde dank der vor ein paar Jahren beendeten Flurneuordnung als Ausgleich geschaffen hat: „Es gibt einen Nutzungsausfall für die Bauern“.

Dieser liegt bei ein paar hundert Euro pro Jahr und Hektar. Dadurch wurde es möglich, dass rund 40 Hektar erst Ende Juni gemäht werden. Insgesamt 70 Hektar sind rund um Marktlustenau und Leukershausen als Schutzflächen für die Trollblume ausgewiesen.

Da sie unter Naturschutz steht, darf die „Muttertagsblume“, wie sie auch genannt wird, weder abgepflückt noch ausgegraben werden. In Norddeutschland ist sie trotzdem bereits fast ausgestorben. In Baden-Württemberg ist ihr Bestand bedroht.

Kett erinnert sich an seine Jugend und an die damaligen dichten Bestände der Trollblumen rund um Leukershausen. Das ist seine Motivation, um Besuchergruppen mit sieben Stundenkilometern durch seine Heimat zu kutschieren: „Ich möchte, dass ihr das Erlebnis habt, das ich in meiner Jugend hatte“.