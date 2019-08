Als Headliner haben die Toten Hosen das Taubertal-Festival 2019 abgeschlossen – nachdem sie später angefangen hatten.

Um 23 Uhr werden Tausenden Menschen vor der Hauptbühne auf der Eiswiese ungeduldig. Einige pfeifen . Doch die Toten Hosen lassen sich Zeit. Dabei steht „21.45 – 23.45 Die Toten Hosen“ auf dem Plan am Sonntag auf dem Taubertal-Festival 2019. Der DJ kann die Stimmung aber ändern und spielt „Hey! Oh! Let’s Go“ von den Ramones.

Als das Lied abklingt, kommt der Gänsehautmoment: Auf den beiden Seiten der Bühne werden feierlich langsam riesige Banner mit dem Hosen-Logo (ein Adler-Skelett) hoch gefahren, die von einer kreisförmigen Lichtfläche nach oben begleitet werden. Ein kurzes gespieltes Video zeigt, wie sich die Hosen auf dem Weg ins Taubertal in einem Kleinwagen verfahren. Da bekommen sie schon den ersten Applaus des Abends – und stehen noch nicht einmal auf der Bühne. So mancher im Publikum dürfte sich gefragt haben: Soll das jetzt der Grund sein, warum sie 20 Minuten verspätet anfangen? Weil sie „sich verfahren haben?“

Dann fangen sie an, als wäre nichts gewesen.

Party Taubertal 2019: Die Toten Hosen spielen nicht nur „Bonnie und Clyde“ Bilderstrecke öffnen

Allergie: Vom Ritchie vor Auftritt von Biene gestochen

Nur wenige Bands haben so viele Klassiker geschrieben, wie die Hosen. Sie könne mit einem Riesenhit wie „Bonny und Clyde“ ihren Auftritt beginnen. Erst etwa in der Mitte ihres Auftritts erzählt Frontmann Campino wohl den Grund, warum der Auftritt erst nach 23 Uhr begonnen hat: Schlagzeuger Vom Ritchie ist kurz vor dem Auftritt von einer Biene gestochen worden. Aber einen Rocker wie ihn, haut doch so etwas nicht um – nicht einmal wenn er allergisch gegen Bienenstiche ist! Er lässt sich einfach fit spritzen und auf der Bühne aber auch gar nichts davon anmerken.

Plädoyer gegen Nazis: Schrei nach Liebe

Während im Publikum Pro-Asyl-Fahnen geschwenkt werden, sagt Campino, dass in Berlin nicht alles schlecht sei. Da gebe es so eine Nachwuchsband, die einen guten Hit habe:

Die Toten Hosen spielen „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten auf dem Taubertal! Ein Moment, den so mancher nicht vergessen wird. Vielleicht hält ihn der ein oder andere sogar mehr in Erinnerung, der nicht in diesem Moment sein Mobiltelefon in die Höhe streckte um den Auftritt aufzuzeichnen. Dass das getan wird, ist selbstverständlich, aber wirkt wohl besser gegen stimmungsvoll tanzende Menschen, als die als Wellenbrecher bekannten Metallzäune, die im Zuschauerbereich stehen.

Bei „Pushed Again“ zünden plötzlich gleichzeitig mehrere rote Bengalo im Publikum, ein toller Moment! Einer von vielen beim Headliner der Taubertals 2019.

Video Bengalos bei den Toten Hosen auf dem Taubertal-Festival 2019 Mehr zum Video

Vom abgebrochenen Freitag bis zur Hosen-Bildergalerie – alles zum Taubertal 2019:

