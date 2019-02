Fördergeld Die Spitzenstellung verteidigt

Norbert Acker

Durch die Novellierung der EU-Datenschutz-Grundverordnung ist die Veröffentlichung der Einzelprojekte aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) nicht mehr möglich. Es wird nur noch eine anonymisierte Tabelle veröffentlicht, die die Gesamtsummen in den mit Fördermitteln bedachten Orten umfasst. Es lässt sich nicht mehr ersehen, ob es sich um Fördermittel für kommunale, gewerbliche oder private Projekte handelt. Eine Nachfrage beim Ministerium für Ländlichen Raum (MLR) hat daher auch keinen Erfolg gehabt. „Sie können mich nach bestimmten Posten fragen. Ich gehe dann zum Fachreferat und frage nach. Dort wird man auch mir nix sagen“, sagt Jürgen Wippel, stellvertretender Pressesprecher des MLR. Das ELR-Gesamtvolumen betrage rund 75 Millionen Euro, 2018 seien es acht Millionen weniger gewesen.

Die höchste Fördersumme

Wie dem auch sei: Der Landkreis Hall darf sich wie im vergangenen Jahr rühmen, die höchste Fördersumme aus dem ELR zu bekommen. Dabei handelt es sich um rund 5,002 Millionen Euro, die in 74 Einzelprojekte in 45 Orte in 23 Kommunen fließen. Zum Vergleich: Auf Platz zwei liegt der Landkreis Sigmaringen mit rund 4,389 Millionen Euro. Dieser landet bei der Projektanzahl hingegen auf Platz eins. Platz drei von 34 Landkreisen bei der Gesamtsumme geht an den Kreis Biberach (3,677 Millionen Euro), Platz drei bei den Projekten belegt der Kreis Ravensburg. Auch der Blick in die Nachbarschaft ist interessant. In den Ostalbkreis fließen 3,241 Millionen Euro in 49 Projekte in 21 Kommunen, in den Hohenlohekreis 2,768 Millionen Euro in 49 Projekte in 13 Kommunen und in den Rems-Murr-Kreis 1,461 Millionen Euro in 21 Projekte in neun Kommunen.

Auf der Liste fallen immer wieder besonders hohe Zuwendungen auf. Auch im Landkreis Hall. Zum Beispiel wird unter dem Förderschwerpunkt „Gemeinschaftseinrichtungen“ ein Projekt in Ilshofen mit 500 000 Euro gefördert. Ein Anruf im Rathaus bringt Klarheit. „Das ist für die Sanierung des Freibads in Unteraspach bestimmt“, sagt Bürgermeister Martin Blessing. Insgesamt komme die Sanierung auf rund 2,5 Millionen Euro, die ELR-Mittel seien sehr willkommen.

Für Braunsbach steht mit 480 520 Euro ein weiterer dicker Batzen auf der Liste. „Es handelt sich um eine Wohnumfeldmaßnahme in Orlach“, sagt Bürgermeister Frank Harsch ohne zu zögern. „Das ist wirklich kein Geheimnis. Wir haben das auch öffentlich im Gemeinderat diskutiert. Ich verstehe nicht, dass die Einzelprojekte nicht genannt werden dürfen.“ Immerhin handele es sich ja um öffentliche Gelder. Er hat kein Problem damit, etwas zu einem weiteren Projekt zu sagen, das gefördert wird: „Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr das alte Rat- und Schulhaus in Jungholzhausen verkauft. Hier will ein Investor Wohnraum schaffen.“

Geld für Rathaussanierung

Für Untermünkheim wird ein Posten mit 500 000 Euro aufgeführt. „Das haben wir für die Sanierung des Rathauses beantragt“, sagt Bürgermeister Christoph Maschke. Für kommunale Projekte gebe es weiteres Geld: zum Beispiel 41 800 Euro für einen Mehrgenerationenspielplatz. „Das ELR soll die innerörtliche Entwicklung unterstützen. Bei uns funktioniert das gut“, so Maschke. Untermünkheim sei außerdem seit 2015 Schwerpunktgemeinde im ELR.

Kommunen, die besonderen Förderbedarf nachweisen und ein entsprechendes Konzept vorlegen, bekommen diesen Status und dadurch Fördervorrang. Schwerpunktgemeinden im Kreis sind ebenfalls seit 2015 die Vellberger Teilorte Groß- und Kleinaltdorf sowie Frankenhardt und Wolpertshausen seit 2016. In diesem Jahr bereitet sich Michelfeld auf eine Bewerbung als Schwerpunktgemeinde vor. Landesweit sind 44 Kommunen als Schwerpunktgemeinden anerkannt, diesen Status gibt es seit 2015.

„Mit rund 8,8 Millionen Euro und insgesamt 127 zur Förderung vorgeschlagenen Projekten hat der Kreis Hall landesweit das höchste Antragsvolumen generiert“, erklärt MLR-Sprecher Wippel. Im Förderschwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen sei er mit fast 60 Prozent überdurchschnittlich präsent. Die Mittel für die 74 Projekte, die den Zuschlag bekommen haben, würden in den kommenden Monaten bewilligt. Es könnten nicht alle förderfähigen Anträge berücksichtigt werden, ergänzt Wippel, es stehe immer nur ein definierter Betrag zur Verfügung. Grundsätzlich nicht gefördert würden „nicht umsetzungsreife Projekte“ oder solche, die nicht der ELR-Verwaltungsvorschrift entsprächen.

Info Weitere Informationen zum ELR gibt es unter rp.baden-wuerttemberg.de/themen/land/elr