Erinnerung Die Mauern in den Köpfen

Der 9 / Lothar Schwandt

Der 9. November als Schicksalstag der Deutschen stand im Mittelpunkt der Gedenkfeier in der ehemaligen Synagoge Michelbach/Lücke. In ihrer Auslegung zu einer Aussage von Paulus im Thessalonicherbrief nahm Pfarrerin Kirsten Huxel kein Blatt vor den Mund und zeigte schonungslos offen auf, dass sich auch die evangelische Kirche mitschuldig am Tod jüdischer Mitbürger gemacht hat. Die Vergegenwärtigung der geschichtlichen Ereignisse war der eine, der Appell an unsere bleibende Verantwortung der andere Knotenpunkt in dieser Gedenkfeier, die keinen der Besucher unberührt ließ.

„Erinnerung darf nie enden“

Das begann schon bei der Einstimmung mit dem berührenden Musikstück „Yerushalayim shel zahav“, gespielt von Tilman Hartig. Pfarrer Markus Hammer sprach in seiner Begrüßung an, welche Folgen die Reichspogromnacht vor 80 Jahren hatte: 1200 zerstörte oder geplünderte Sy­nagogen, 7500 Einbrüche in jüdische Geschäfte und 30 000 ins KZ überführte jüdische Mitbürger; und er zitierte Roman Herzog: „Die Erinnerung daran darf niemals enden – und dies betrifft auch künftige Generationen.“ Selbst zog er das Fazit: „Wer den 9. November bewusst gestaltet, der zeigt auch Verantwortung für Frieden und Gerechtigkeit.“ Und die nachfolgende Lesung von Texten der Propheten Jesaja und Jeremia drückte aus, was Schuldbewusstsein vor Gottes Angesicht bedeutet.

Bewusst kalkulierte Zäsuren

Diese geschichtlichen Fakten griff auch Kirsten Huxel auf und betonte, dass die auf die Ausrufung der Republik am 9. November 1918 folgenden gleichen Jahrestage 1923 und 1938 keineswegs Zufälle waren, sondern bewusst kalkulierte Zäsuren: der Versuch der Auslöschung der Weimarer Demokratie durch Hitlers Putsch und das Fanal der Zerstörung Deutscher jüdischen Glaubens in der Reichspogromnacht. Huxel merkte an, dass vielfach immer noch „die alte ideologische Trennmauer in unseren Köpfen existiert, wenn wir von ,den Juden’ sprechen, als ob sie einem anderen Volk angehört hätten“.

Die Schuld der Kirche

Die Rednerin ging hart ins Gericht mit ihrer eigenen Kirche und der reformatorischen Kirchengeschichte – von Luthers antijudaistischen Schriften über die deutschen Christen bis hin zum damaligen Thüringer Landesbischof Martin Sasse, der den Novemberpogrom sogar bejubelte, zieht sich eine Blutspur bis zum Massenmord an den Juden Europas. Huxels Mahnung lautete: „Lasst uns Menschen sein, die als Kinder des Tags ihr Leben führen, statt als Schlafende der Finsternis dieser Welt zu erliegen.“ Und als Beispiele nannte sie die Schändung von Gedenkstätten der Shoah, die Verharmlosung des Holocaust oder Hassparolen gegen den Staat Israel, sei es auf Häuserwänden oder Schulhöfen. Warum sonst habe die Bundesregierung ausgerechnet in diesem Jahr das besondere Amt eines Antisemitismusbeauftragten eingerichtet?

Umfassende Bildung

Und die Aufgabe der Kirchen? Für Huxel gehört dazu maßgeblich der Beitrag, das Böse von innen her zu überwinden in den Herzen der Menschen, das heißt, vor allem durch Herzens- und Gewissensbildung eine Kultur des Respekts zu begründen. Auch nach jüdischem Verständnis ist eine umfassende Bildung das wichtigste und höchste Vermächtnis, das Eltern ihren Kindern mitgeben können und sollen. Scharfsinnig war ihre Folgerung, was es heißt, wachsam und nüchtern zu sein. „Kinder des Lichts sind Erdenbürger, aber in ihren Herzen immer auch schon Bürger der himmlischen Welt, von der sie sich die letztgültige Offenbarung der Wahrheit erwarten – also von Gott selbst.“

Die Fürbitten griffen diese Botschaft auf: Möge aus Erinnerung Widerstand erwachsen, so Susanne Dippon vom Förderverein Sy­nagoge Michelbach, der den Gottesdienst mitgestaltete, und Christel Pfänder bat abschließend um den Schalom für alle Besucher dieses denkwürdigen Abends in der alten Synagoge.