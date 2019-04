Die neuen Zuständigkeiten bei der Polizei sind Thema der jüngsten Sitzung in Oberrot.

Dass ein Ring an seiner rechten Hand glänzt und die Oberroter jetzt einen verheirateten Bürgermeister haben, löste vor der Sitzung eine Welle an Gratulationen bei Daniel Bullinger aus. Die kirchliche Trauung folgt in der kommenden Woche. Auch ein Enkelkind in den Reihen des Gemeinderats sorgte für große Freude.

Ermittlungen an der Schule

Erster Tagesordnungspunkt sollte eigentlich die Vorstellung der Leiter des Polizeipostens Mainhardt sein. Das unpünktliche Eintreffen der beiden Herren in Uniform hatte allerdings einen triftigen Grund: Polizeihauptkommissar Helmut Pfahler und Polizeikommissar Michael Kurz waren zu dem Zeitpunkt bei einem Einsatz im Bereich der Oberroter Schule. Die Jugendlichen, die sich dort mit Farbschmierereien hervorgetan hatten, müssen jetzt mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

Seit 1. April ist nicht mehr die Gaildorfer, sondern die Mainhardter Polizei für Oberrot zuständig. Polizeichef Helmut Pfahler ist 56 Jahre alt, stammt aus Hütten und lebt mit seiner Familie in Schwäbisch Hall. Zunächst absolvierte er in Mainhardt eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, ehe er 1982 umsattelte, die Ausbildung an der Polizeischule Göppingen durchlief und später ein Studium der Polizeiwissenschaften in Villingen-Schwenningen draufsetzte. Seine Einsatzorte waren Backnang, Winnenden, Waiblingen-Hohenacker und Schwäbisch Hall, wo er zuletzt als Ermittlungsbeamter eingesetzt war, ehe er 2016 die Leitung des Polizeipostens Mainhardt übertragen bekam. Seine Spezialgebiete: Ermittlungsarbeit, Drogenfahndung und Kriminaltechnik.

Polizeikommissar Michael Kurz ist der stellvertretende Postenleiter. Er ist 46 Jahre alt und wohnt mit der Familie in Großerlach. In Oberrot sind die Beamten für die mittlere Kriminalität wie eben Jugendkriminalität, Einbrüche, Diebstahl, Betrug und Ähnliches zuständig. Zur Vorstellung der neuen Kriminalstatistik will Postenführer Pfahler der Gemeinde demnächst noch mal einen Besuch abstatten.

Der Gemeinderat nahm es positiv auf, dass Oberrot jetzt von Mainhardt aus bedient wird und feste Bezugspersonen hat. Zumal Helmut Pfahler bis vor wenigen Jahren noch in Hütten gelebt hat und Oberrot schon seit seiner Zeit als Ferienjobber bei der Firma Klenk kennt. Von den Polizeikräften wünscht man sich, dass sie auch weiterhin viel Bürgernähe ausstrahlen und vor Ort Präsenz zeigen. Dritter im Bunde ist Jürgen Maier, sodass durch den versetzten Tagesdienst die Erreichbarkeit gewährleistet ist. Im Streifendienst erfahren die Mainhardter Unterstützung von Schwäbisch Hall. Bürgermeister Daniel Bullinger ist sich sicher: „Das wird gut funktionieren.“

