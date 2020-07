Im November 2018 wurde Vera Bullinger vom Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nordwürttemberg zur ersten Destillatkönigin im Haller Landkreis gewählt. Den Titel gibt es nur einmal in Deutschland. Seit mehr als eineinhalb Jahren vertritt die gebürtige Rudelsdorferin (Wolpertshausen) deshalb nicht nur den Landesverband, sondern alle Kleinbrenner im Land auf diversen Veranstaltungen. „Durch Corona ging alles von 100 auf null runter“, blickt die 24-Jährige zurück. Da sie zwischen Herbst und Frühjahr besonders viele Termine hatte, war der Lockdown sehr „gewöhnungsbedürftig“ für sie. „Andererseits habe ich die Zeit auch genutzt, um runterzukommen und die vielen Eindrücke nachwirken zu lassen.“ Außerdem habe sie wieder mehr Zeit für ihre Hobbys: kochen, backen, tanzen und gärtnern.

Viele Termine konnte die angehende Brennerin in den vergangenen Wochen nicht wahrnehmen. Deshalb schlug Karl Müller aus Untermünkheim, erster Vorsitzender des Landesverbandes, vor, die Amtszeit von zwei auf drei Jahre zu verlängern.

Bildergalerie Vera Bullinger trägt die Krone Bilderstrecke öffnen

Vera sagte zu, mit der Bedingung, dass sie ihren sechswöchigen Irland-Aufenthalt und ein Praktikum an der Ostsee wahrnehmen kann. Die offizielle Brennsaison-Eröffnung mit Ernennung der neuen Destillatkönigin wird es heuer nicht geben. Sie wurde auf November 2021 verschoben.

Gerade studiert Vera Ernährung und Versorgungsmanagement in Triesdorf. Mit der Bachelorarbeit hat sie bereits begonnen. Auch wenn die Amtsverlängerung mit vielen Terminen und sicher auch Stress verbunden sei, freut sich die junge Frau auf ihre Aufgaben. Viele Erlebnisse sind ihr in Erinnerung geblieben. Die „Grüne Woche“ in Berlin zum Beispiel. Auch das Zwetschgenfest in Bühl zählt sie auf. „Da durfte ich in einem Audi-Cabrio mitfahren, auf dem ,Vier Ringe für die Königin‘ stand.“ Seit Pandemiebeginn hatte sie nur einen Termin: eine Schnapsverkostung bei einem Junggesellenabschied unter freiem Himmel. „Das Amt bietet ein breites Spektrum.“