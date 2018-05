Kirchen Der Name ist auch Programm

Der Name ist auch Programm

Blaufelden / Ute Schäfer

Im alten Kindergarten mitten in Blaufelden wurde in den letzten Tagen noch kräftig gewerkelt von vielen ehrenamtlichen Helfern: Die Haustüre bekam eine Rollstuhlrampe, die Küche wurde installiert, „und Vorsicht an den Türrahmen“, sagt Wolfgang Engel, Geschäftsführer des Diakonieverbands Schwäbisch Hall. „Die wurden erst gestrichen.“

Bis Pfingsten muss alles fertig sein: das kleine Café, der Verkaufsraum für Second-Hand-Kleider und Haushaltswaren, die Fahrradwerkstatt und so manches mehr. Das Gebäude gehört der evangelischen Kirchengemeinde. „Als der Kindergarten ausgezogen ist, haben wir natürlich überlegt, was nun wird“, sagt Dekan Siegfried Jahn. „Ein Verkauf kam für uns aber eigentlich nicht in Frage. Denn Generationen von hiesigen Bürgern haben einen Bezug zum Haus.“

Diesen Bezug gibt es auch in Zukunft; denn mitten in Blaufelden entstand ein „Haus für alle“, erklärt Gabriele Hopfinger, stellvertretende Geschäftsführerin des Diakonieverbands. Und „alle“ meint auch „alle“. Denn „wir fragen nicht nach einer Eintrittskarte“, sagt Hopfinger. Willkommen sind Ur-Hohenloher, Neubürger, Rollstuhlfahrer, Rollatorgänger, alt und jung, arm und reich – egal, von welcher Region oder Religion.

Dennoch soll mit dem „Welcome“ natürlich ein Raum geschaffen werden, in dem gerade die einen Platz finden, die sonst nicht viel Geld haben. „Kaffee gibt es zum Selbstkostenpreis und zum Einkaufen gibt es von uns auf Antrag eine Rabattkarte“, sagt Gabriele Hopfinger. Dass das nötig ist, betonte Wolfgang Engel. Er weiß, dass allein in Blaufelden über 100 Hartz-IV-Empfänger leben, davon 36 Kinder. Derzeit gibt es hier 997 Rentner, teilweise mit Minimalrente – Tendenz steigend: 2030 werden es schon rund 1300 sein. „Die meisten müssen rechnen und profitieren von unserem Angebot.“ Gebrauchte Kleider zum Beispiel „sind ein diakonischer Klassiker“, sagt Hopfinger. Dennoch: Einkaufen darf und soll jeder. Und je bunter die Mischung wird, die sich im kleinen Café trifft, desto besser.

Denn auf die Begegnung kommt es an, und deshalb ist die Fahrradwerkstatt auch nicht so angelegt, dass man das Fahrrad abgeben und nach zwei Tagen repariert wieder abholen kann. „Die Leute sollen gemeinsam reparieren“, sagt Dekan Jahn. „Wir wollen ein Brückenangebot schaffen.“

Die eigenen Kreise verlassen

Denn Kirche laufe immer wieder Gefahr, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen und die eigenen Kreise nicht zu verlassen. Dabei sollte sie Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, sagt Dekan Siegfried Jahn: „Kirche soll Begegnungen der Menschen fördern und Kontaktfläche schaffen“. Und genau das sei das Ziel des Projekts, das keinesfalls missionarisch wirken soll. „Das ist nicht unser Ziel“, betont auch Pastoralreferent Felix Edelmann von der katholischen Kirchengemeinde.

Rund 100 000 Euro sind in den Umbau investiert worden, ein Treppenlift wird noch eingebaut, damit auch die oberen Räume, in denen sich Gruppen treffen können, barrierefrei erreichbar sind. „Die vielen ehrenamtlichen Helfer haben es ermöglicht, die Kosten zu reduzieren“, sagt Dekan Jahn. „Ohne sie wäre es nicht gegangen.“

Auch die Kommune bringt sich ein und schickt regelmäßig eine Putzfrau vorbei. Und der Eine-Welt-Kreis mit seiner Verkaufsstelle wird aus dem katholischen Pfarrhaus ins „Welcome“ umziehen, berichtet Felix Edelmann. Überhaupt sei ihm der ökumenische Gedanke bei diesem Projekt wichtig.