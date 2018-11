Theater Der Löwe hat die Mitmusiker zum Fressen gern

Ilshofen / Fritz Rehm

Die Sitzgelegenheiten in der Turnhalle/Aula der Schmerachschule sind spärlich besetzt, denn die Kinder sind noch in der Pause. Lara Schiffel von der Nimmerland Theaterproduktion leitete zuvor eine Instrumentenschau, bei der sie den Kindern verschiedene Instrumente vorstellte und diese auch ausprobiert werden durften.

Jetzt füllen sich zügig die Besucherplätze. Über 80 Kinder mit ihren Lehrern, Betreuern, Erziehern und auch einige Eltern warten gespannt auf den Beginn der Vorstellung. Lara Schiffel erklärt in Kurzform den Ablauf des Geschehens und auf die Frage: „Seid ihr bereit?“ folgt ein vielstimmiges „Ja“. Dann wird es mucksmäuschenstill im Raum.

Leise Musikeinspielung aus Beethovens 9. Sinfonie setzt ein und steigert sich zunehmend. Die Darstellerin Corinna Jakobeit eröffnet das „Ein-Mann-Theaterstück“ mit einem rasanten Hin und Her zwischen einem altertümlichen Grammofon und einem überdimensionalen Telefon: Der junge Dirigent Karavan (Jakobeit) befindet sich in seinem Wohnzimmer und bekommt gerade durch eine Namensverwechslung ein lukratives Angebot für ein Konzert. Da er finanziell in Nöten ist, muss er das Angebot annehmen, obwohl er kein eigenes Orchester hat. Deshalb muss er selbst kurzfristig ein eigenes Orchester zusammenstellen. Eine Agentur für schwer vermittelbare Musiker scheint die Rettung zu sein.

Ausgeklügelte Sitzordnung

Doch der vermeintliche rettende Strohhalm bringt große Probleme mit sich. Verschiedene Tiere, die Orchestermusiker sind, klingeln an der Wohnungstür und bevölkern nach und nach das Wohnzimmer. Das bringt den jungen Dirigenten in große Nöte, da einige Tiere großen Appetit auf ihre Mitmusiker haben. Besonders dem Löwen läuft beim Anblick manchen Tieres das Wasser im Maul zusammen. Mit einer ausgeklügelten Sitzordnung versucht Karavan, gefährliche Tiere von friedliebenden zu trennen.

Schauspielerin Jakobeit schlüpft in rasantem Tempo und überzeugend in die unterschiedlichen Rollen mit deren speziellen Charakteristiken, sodass die gebannt mitfiebernden Kinder und Erwachsene spontanen Szenenbeifall spenden. Das Publikum verfolgt das Geschehen auf der „Bühne“ mit Begeisterung und ist mit Leib und Seele bei der Sache.

Als schließlich der junge Dirigent schon verzweifelt aufgeben will, bringt sich der stumme Bär mit seinem großen Kontrabass ins Spiel. Seine Instrumententöne wirken wie Zauberworte, denn sie erzeugen Freude und Friede, selbst bei den gefährlichen Tieren.

Die Zuschauer danken zum Schluss der großartig spielenden Corinna Jakobeit und auch Lara Schiffel, die mit ihrer perfekt abgestimmten Tontechnik maßgeblich an der unterhaltsamen Aufführung beteiligt war. Schülerin Lea findet die Aufstellung der Tiere im Orchester lustig und Mircana hat das Schaf und der Löwe besonders gefallen. Auch die Schülerin Mara ist vom Löwen besonders angetan. Der jungen Anna hat schlichtweg alles gefallen und sie macht sich nach dem schönen Erlebnis auf den Weg nach Hause.