Kirchberg / Langenburg Der Laich wird auf der Alb ausgebrütet

Die seltene Nase gilt als der Leitfisch der Jagst

Die Nase ist ein Weißfisch, der als Leitfisch der Jagst gilt. Nachdem er ursprünglich massenhaft vorgekommen ist, sind seine Bestände in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Die Nase wird auf der roten Liste der seltenen und gefährdeten Arten geführt. Nach dem Brand der Mühle in Lobenhausen, bei dem mit Düngemittel versetztes Löschwasser in die Jagst geriet, sind im August 2015 die Restbestände an Nasen auf über 20 Kilometern Länge vergiftet worden.