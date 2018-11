Sanierung Der Kirche mehr Raum geben

Fichtenau / Jens Sitarek

An den Anblick von Baustellen müssen sich die Menschen in Bernhardsweiler wohl noch eine Weile gewöhnen. Vor Kurzem wurden die St.-Anna-Straße und die Fliederstraße saniert, dann lief der erste Bauabschnitt für die Erneuerung der Außenfassade der St.-Anna-Kirche, der zweite Bauabschnitt folgt im Frühjahr. Und demnächst werden noch die Schmiedstraße und der Kirchplatz an der St.-Anna-Straße aufgehübscht, „Wohnumfeldmaßnahme Kirchplatz Bernhardsweiler“ nennt sich das. Dafür beantragte die Gemeinde Fichtenau einen Zuschuss im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Im Juni dieses Jahres wurden knapp 49 000 Euro bewilligt.

Claus-Peter Grimm vom Büro Grimm Ingenieure aus Ellwangen stellte in der Gemeinderatssitzung am Montag die Planungen vor: Die Schmiedstraße und der Teil der St.-Anna-Straße, der bisher noch nicht berücksichtigt wurde, werden saniert. Dabei handelt es sich allerdings um keinen Vollausbau. Zudem soll die St.-Anna-Straße leicht verschwenkt werden. Dadurch will Grimm „der Kirche mehr Raum, mehr Luft geben“.

Acht Parkplätze an der Straße

Um dem Zustand etwas entgegen zu wirken, dass „bei Gottesdiensten in der Straße alles vollgeparkt“ werde, wie Fichtenaus Bürgermeisterin Anja Wagemann das formuliert, bekommt die Schmiedstraße auf der Nordseite acht Senkrecht-Parkplätze, im Gegenzug wird auf der Südseite der Gehweg verbreitert.

Neue Straßenlampen und Granitborde runden das Ganze ab. Die Bäume auf dem Kirchplatz sollen für eine niedrigere Bepflanzung weichen – das würde der Kirche noch mehr Luft geben. Die Idee von Grimm ist: die Kirche als Insel. Dazu passt, dass das Grundstück, auf dem die Kirche steht, fast genau dem Grundriss entspricht. Denkbar sei auch, eine Stele aufzustellen, sagt Grimm, die das „imposante Baudenkmal kirchlicher Prägung“ beschreibt.

Ursprünglich war angedacht, das Gelände hinter der Kirche am Brettenweiherweg für 35 000 Euro gleich mit zu machen. Jetzt soll der „relativ lieblos asphaltierte Platz hinter der Kirche“ (Grimm) erst dann drankommen, wenn die Erneuerung der Fassade abgeschlossen ist.

„Die Zahl passt nicht dazu“

„Beteiligt sich die Kirche?“, will Gemeinderat Peter Trampert wissen. Die Gemeinde würde ja Parkmöglichkeiten für Pfarrer und Ministranten schaffen. Wagemann verweist auf ein Gespräch, das noch aussteht. Tramperts Amtskollege Stefan Eckert wundert sich generell über die Kosten. „Die Zahl, die heute draufsteht, passt nicht dazu“, sagt er. Im August sei noch von 120 000 Euro die Rede gewesen und auf einmal von 230 000 Euro. Darin nicht enthalten: die 35 000 Euro für den Platz hinter der Kirche.

Wie es zu der Steigerung gekommen sei, fragt Gemeinderat Martin Bleicher nach, immerhin fast das Doppelte. Grimm antwortet, dass die Nettosumme zugrunde gelegt wurde. Die Mehrwertsteuer käme dazu. In den 120 000 Euro nicht enthalten seien die Kosten für Planungen und Grund-­erwerb. Ortsbaumeister Alfons Fischer spricht von „Zusatzleistungen“. Sei es drum: Elf Räte stimmen der Wohnumfeldmaßnahme zu, zwei sind dagegen, zwei enthalten sich.

Was bei Grimm nur in einem Nebensatz auftaucht, aber fett auf einer Folie steht, die er im Sitzungsaal an die Wand wirft: „Beprobung von Asphalt und Aushubmaterial noch erforderlich.“ Es könnte also sein, dass auch die 230 000 Euro am Ende nicht reichen.