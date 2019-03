Fasching Der Grinch hat Weihnachten verpennt

Dass in Unterdeufstetten am Samstag Fasching und nicht Weihnachten ist, freut die Weihnachtsgrinche vom Schipperlesbuck. © Foto: Ute Bartels

Fichtenau / Ute Schäfer und Viktoria Manka

Zum Faschingsumzug nach Unterdeufstetten nimmt man besser seine Ohrstöpsel mit. Denn der Umzug dort ist bunt, vielfältig, kreativ, lustig, zuweilen auch ein bisschen derb und schrill und vor allem eines: laut. Die Geräuschkulisse ist schon vom Sammelplatz am Vereinsheim deutlich zu hören. Im Dorf weiß jeder: Die Stimmung steigt, gleich geht‘s los.

Oben an der Durchgangsstraße wird derzeit alles gerichtet. Sprich: Die Unterdeufstettener stellen ihre Campingtische an die Straße. Likörflaschen drauf, Plastikstamperl daneben und jeder, der vorbeikommt, darf sich eine Stärkung nehmen. So begrüßt Unterdeufstetten seine Gäste, und wenn der Umzug sich dann langsam in Bewegung setzt, ist auch die Stimmung an der Hauptstraße hervorragend.

Organisiert wird der Umzug von den Rotachtaler Musikanten, doch irgendwie macht in Unterdeufstetten jeder mit. Die Nachbarschaft vom Konzenbuck zum Beispiel, die „Konzenbuck-­Narren“, die jährlich mit einem kreativen Wagen aufwarten – diesmal als großer Bienenhaufen samt Imker und Bienenkönigin.

Schmusesänger im Pizza-Outfit

Der Reigen der Festwagen beginnt mit einer original italienischen Trattoria, inklusive Pizza-­Ofen, Mafiaboss und einem Schmusesänger im Pizza-Outfit, der schon von Weitem mit selbst gedichteten Weisen zu hören ist. Damit er den nötigen Wums hat, fahren ein Generator und jede Menge Boxen mit – wie bei den anderen Wagen auch.

Die nächste Gruppe hat sich die 1950er-Jahre als Motto erkoren. Viele Mädels im Petticoat sind dabei. Selbst Elvis mit Haartolle gibt sich die Ehre. Eine alte Tankstelle wartet darauf, dass der schicke, selbst gebastelte Ami-

schlitten mit den Heckflossen zum Tanken kommt.

Die 1970er folgen mit viel Hippiegedöns – die Kostüme sind liebevoll und sehr kreativ zusammengestellt.

Eine Safari gibt‘s mit Urwaldgetier, einen Märchenwald mit Hexe samt Schneewittchen und Apfel, die Matzenbacher kommen in Rot, und einer der Höhepunkte ist der „Schipperlesbuck“, der seinen Wagen als riesigen Weihnachtsschlitten getarnt hat. Darauf und darum herum tollen jede Menge Weihnachtsgrinche, die sich, aufwendig geschminkt, offenbar freuen, dass in Unterdeufstetten gerade nicht Weihnachten, sondern Fasching ist.

Feiern mit Freunden ist wichtig

Die Likörstände an der Straße sind derweil kräftig besucht, von Besuchern wie Umzugsteilnehmern gleichermaßen. Große Verbrüderungen finden statt und so manches „Mäschkerle“ bleibt an den gastlichen Campingtischen hängen. Den Umzug lassen sie weiterziehen, das Feiern mit Freunden ist wichtiger.

Ob die Einwohner Matzenbachs nach vier Faschingsveranstaltungen der Gemeinde nicht schon genug haben? Wenn man den Faschingsumzug am Rosenmontag besucht, merkt man sofort, dass dies nicht der Fall ist. In Matzenbach kommt es zum großen Finale des Faschingstreibens, das stürmische Wetter hält die Matzenbacher nicht davon ab, zahlreich am Umzug teilzunehmen und sich zu amüsieren. Bei guter Laune, lauter Musik und bunten Kostümen feiert die Gemeinde ausgelassen.

Punkt 12.59 Uhr beginnt das Spektakel am Läuteturm. Dieses Jahr zelebriert der Umzug Jubiläum: 25 Jahre. Und mit besonders prächtig geschmückten Umzugswagen wie der Märchenbande und Fußgruppen mit ausgefallenen Kostümen wird das Ereignis gewürdigt.

Kinderaugen werden groß

Weihnachten im März? Das stört die Matzenbacher keineswegs. Der Festwagen „Der Grinch“ stellt einen riesigen Weihnachtsschlitten dar, passend mit einem geschmückten Christbaum und Weihnachtsmannmützen – da werden Kinderaugen groß, besonders wenn von oben Süßigkeiten fallen.

Aber auch weitere Wagen sorgen für Stimmung. Die Partymenge tanzt zum Hit „Cordula Grün“, der gefühlt in der Endlosschleife läuft. Eine Besonderheit am Rosenmontagstreiben in Matzenbach sind die Trinkstationen, die vor den Häusern aufgebaut sind. Die Besucher stehen zuerst am Straßenrand und warten auf die Narren, folgen dann dem Umzug und stärken sich an den Getränkeständen. Je länger der Umzug dauert, desto mehr Besucher machen mit.

Am Läuteturm endet der Faschingsumzug wieder da, wo er gestartet ist. Und keine Frage: Bis spät in die Nacht wird im Vereinsheim des FC Matzenbach weiter gefeiert.