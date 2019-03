Kommunalpolitik Der erste Kandidat steht fest

Rosengarten / noa

Freitagmorgen hat Dr. Thomas Pfisterer seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus Rosengarten abgegeben. Der 58-Jährige bringt langjährige kommunalpolitische Erfahrung mit. Elf Jahre hat er für die SPD im Gemeinderat der Stadt Hall gesessen und 15 Jahre im Tüngentaler Ortschaftsrat. Dort war er stellvertretender Ortsvorsteher. 2014 ist er aus der SPD ausgetreten und bei der Kommunalwahl nicht mehr in den Haller Rat gewählt worden. In Rosengarten tritt Pfisterer als Parteiloser an.

Der gebürtige Ansbacher ist zurzeit Leiter des Veterinäramts des Hohenlohekreises. „Als Fachtierarzt habe ich in vielen Ämtern und Verwaltungen gearbeitet“, sagt Pfisterer. Nach Stationen im Regierungspräsidium Stuttgart und im Tierschutzreferat des Landwirtschaftsministeriums wurde er 2006 stellvertretender Leiter des Haller Veterinäramts, 2008 wurde er zum Veterinärdirektor befördert. Seit 2014 leitet er das Amt in Öhringen.

„Ich traue mir das Bürgermeisteramt zu“, sagt Pfisterer. In den kommenden Wochen wolle er den Kontakt zu Bürgern, Vereinen und Einrichtungen in Rosengarten suchen. „Das werde ich alles in Absprache mit der Verwaltung machen. Ich will niemandem ins Handwerk pfuschen“, so der Kandidat. „Mir ist es aber wichtig zu erfahren, welche Anliegen die Bürgerschaft hat.“ Rosengarten sei sehr gut aufgestellt, es gebe aber trotzdem Themen. „Ich denke da an die Ballsporthalle, für die es immer noch keine Zuschüsse gibt“, sagt Pfisterer. Dabei könnten seine guten Kontakte zum RP von Vorteil sein. Aber auch mit dem Thema Nahversorgung wolle er sich beschäftigen.

Pfisterer ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Er lebt in Tüngental.