Konzerte Den Menschen die Musik nahebringen

Schwäbisch Hall / Von Monika Everling

Die Kinder in der Grundschule Hessental begeistern sich für Melodien aus „Harry Potter“-Filmen, die Erwachsenen im Seniorenwohnstift Horst Kleiner im Lindach in Hall erkennen mit großer Freude Motive aus Mozarts „Zauberflöte“ wieder. Gemeinsam sind der verfilmten Jugendroman-Reihe und der Oper, dass in ihnen Zauberei vorkommt. Jasmin Bachmann, die im Bereich Musikvermittlung des SWR-Symphonieorchesters arbeitet, hat dieses Thema ausgewählt, das Jung und Alt verbindet.

Ein Bläserquintett aus dem SWR-Symphonieorchester war in der vergangenen Woche im Landkreis Schwäbisch Hall unterwegs. An drei Tagen hatte es elf Auftritte, die jeweils etwa eine Stunde dauerten: in Kinderhäusern, Grundschulen, in der Haller Behinderteneinrichtung Sonnenhof, in der sozialpsychiatrischen Einrichtung Samariterstift in Obersontheim und im Seniorenwohnstift Horst Kleiner.

Sehr verschiedene Zielgruppen

Das sind doch sehr verschiedene Zuhörer, denen das Quintett und seine pädagogische Begleiterin Jasmin Bachmann die Musik im wörtlichen Sinne nahebringen. So unterscheidet sich auch die Herangehensweise an die einzelnen Termine. „Bei den Kindern machen wir Ratespiele und geben viel Raum für Fragen. Für die Erwachsenen spielen wir mehr Stücke, gehen also in Richtung Konzert“, erklärt der Klarinettist Dirk Altmann, der gemeinsam mit Jasmin Bachmann das Programm zusammengestellt hat.

Doch eine Fragerunde gibt es auch im Seniorenheim: „Was verschafft uns die Ehre, dass Sie uns besuchen?“, will ein Bewohner wissen. Jasmin Bachmann antwortet: „Der SWR hat ein großes Sendegebiet, und viele Menschen darin haben wenig Möglichkeiten, Orchesterkonzerte zu besuchen, zum Beispiel, weil die Anfahrt nach Stuttgart alleine schon zwei oder drei Stunden dauern würde. Als öffentlich-rechtliche Sendeanstalt möchten wir Ihnen etwas zurückgeben ...“ Etwa dreimal pro Jahr macht sich ein Ensemble auf den Weg durchs Land.

Bachmann hat Schulmusik studiert, und jetzt kommt sie an mehr Schulen als die meisten ihrer Studienkollegen – allerdings nur kurz. Sie mag diese Termine, für die sie immer wieder neue Ensembles zusammenstellt. „Die Musiker machen das zusätzlich zu ihrem Orchester-Engagement. Aber es ist nicht schwierig, welche zu finden, die gerne mitfahren.“ Die Flötistin Anne Romeis bestätigt das: „An Grundschulen zu spielen ist lustig. Es ist schön, wenn einem diese naive Begeisterung entgegenschlägt.“ Altmann hat es an der Grundschule Bibersfeld gefallen: „So eine süße kleine Schule ...“

Viele der Kinder, die bei den Schul- und Kindergartenveranstaltungen dabei sind, spielen selbst ein Instrument, kennen die Orchesterinstrumente und auch das eine oder andere Musikstück bereits. Andere haben wenig Kontakt zu klassischer Musik. Aber fast alle lassen sich fesseln von dem Geschehen auf der Bühne, und sie machen sehr gerne mit, wenn ihnen eine Aufgabe gestellt wird. Eines der Kinder kennt zum Beispiel die Ballade vom „Zauberlehrling“ von Goethe, zu der ebenfalls eine Melodie erklingt.

Gekonnter Gedichtvortrag

Eben dieses Gedicht wird im Wohnstift im Lindach in Hall von einer Bewohnerin vorgetragen: Carola Siebert liest sehr geübt, und sie gestaltet den Text dramatisch aus. Man merkt, dass sie früher Lehrerin war, die auch Theatergruppen geleitet hat. Jasmin Bachmann ist beeindruckt – und das war sie auch am Tag zuvor, als ein Erstklässler einen Auszug aus dem Gedicht vorgetragen hat und bemerkte, er könne die ganze Ballade auswendig. So genießen nicht nur die Zuhörer schöne Musik, die von echten Könnern gemacht wird, sondern auch die Aufführenden und ihre pädagogische Begleiterin erleben oft freudige Überraschungen.