Wirtschaft Das neue Gemeinsame

Kreßberg/Fichtenau / Jens Sitarek

Bei der Windkraft machen die Gemeinden Kreßberg und Fichtenau in einem sogenannten Gemeindeverwaltungsverband bereits seit 1973 gemeinsame Sache – und nun auch in einem Zweckverband für ein geplantes Gewerbegebiet in Bergbronn. Der Verband führt den Namen „Gewerbepark Kreßberg - Fichtenau“. Dessen konstituierende Sitzung ging am Montag in der Gemeindehalle in Waldtann vor einem Dutzend Zuhörern über die Bühne.

„Die Gemeinden Kreßberg und Fichtenau sind sich darüber einig, dass sie zur gewerblichen Weiter­entwicklung diese große zukunftsorientierte Aufgabe in gemeinsamer Solidarität bewältigen wollen“, heißt es in der Präambel der Verbandssatzung, und weiter: „Sie verpflichten sich gegenseitig, sowohl finanziell als auch sachlich zum Gelingen des gemeinsamen Gewerbeparks beizutragen.“

Acht Gemeinderäte dabei

Zum Verbandsvorsitzenden wurde Kreßbergs Bürgermeister Robert Fischer gewählt, zu seiner Stellvertreterin Fichtenaus Bürgermeisterin Anja Wagemann. Neben den Bürgermeistern gehören jeweils vier Vertreter der Gemeinden der Versammlung an. Aus Kreßberg sind dies die Gemeinderäte Milena Schneider, Dr. Martin Fach, Peter Ammon und Bernd Kaspar, aus Fichtenau Peter Trampert, Gerald Ilg, Uwe Krautschneider und Martin Bleicher, ebenfalls Gemeinderäte. Die Vertreter wurden per Handschlag verpflichtet. Jedes Verbandsmitglied hat so viele Stimmen wie Vertreter in der Versammlung. Aber: Die Stimmen jeder Mitgliedsgemeinde können nur einheitlich abgegeben werden.

Die Aufgaben des Zweckverbandes sind in Paragraf drei der Satzung geregelt, dazu zählt: „Er plant und erschließt den gemeinsamen Gewerbepark, siedelt dort Betriebe an, errichtet und unterhält die dafür erforderlichen öffentlichen Einrichtungen (innere und äußere Erschließung).“

Die Aufwendungen für den Erwerb und für die Erschließung des Gewerbeparks werden durch eine Kapitalumlage aufgebracht, diese tragen Kreßberg und Fichtenau jeweils zur Hälfte. Die Höhe der Kapitalumlage wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Zudem gibt es eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage.

Gewerbesteuer wird geteilt

Natürlich geht es nicht nur um Ausgaben, sondern irgendwann auch um Einnahmen. Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B von Grundstücken im gemeinsamen Gewerbepark verbleiben in Kreßberg, weil sämtliche Flächen in dieser Gemeinde liegen. Fichtenau bekommt dafür die Hälfte der Gewerbesteuer-Einnahmen, abzüglich der Gewerbesteuerumlage.

Der Zweckverband sei „eine viel größere Aufgabe“ als der Gemeindeverwaltungsverband, betont Bürgermeisterin Wagemann, vor allem „wenn man irgendwann in den Verkauf von Grundstücken einsteigt“. Deshalb braucht es jemanden, der die Verwaltung übernimmt.

Um die Aufgaben in diesem Bereich kümmert sich Annemarie Mürter-­­Mayer zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Kämmerin der Gemeinde Kreßberg. Am Montag legte sie schon mal einen Haushaltsplan für 2019 vor. „Besonders umfangreich ist er noch nicht“, sagt sie.

Der Haushalt hat ein Volumen von rund 429 000 Euro, davon entfallen 420 000 Euro auf den Vermögenshaushalt, der Rest auf den Verwaltungshaushalt. Für Grunderwerb sind fürs nächste Jahr 300 000 Euro vorgesehen, für Gutachten 20 000 Euro und für Planungskosten 100 000 Euro. Mittelfristig kalkuliert Mürter-­Mayer mit knapp vier Millionen Euro Baukosten und 700 000 Euro für den Grunderwerb.

Bürgermeister Fischer findet es „schwierig, einen Plan zu erstellen“, weil man noch nicht wisse, wie schnell die Planung voranschreite und wie es mit dem Grunderwerb laufe. „Was für ein Quadratmeterpreis steht beim Grunderwerb dahinter?“, will Ammon wissen. „An dieser Stelle einen Preis zu nennen, übersteigt hellseherische Fähigkeiten“, antwortet Fischer. Es hänge vom Verhandlungsgeschick der Eigentümer und des Zweckverbands ab.