Crailsheim / Schwäbisch Hall Das letzte Wort kann entscheidend sein

Crailsheim / Schwäbisch Hall / Erwin Zoll

Staatsanwalt und Verteidiger springen abwechselnd auf und rufen „Einspruch, euer Ehren!“, Der Richter schlägt mit einem Hammer auf den Tisch, um für Ruhe zu sorgen, und von der Seite beobachten zwölf Geschworene das Geschehen.

So geht es in amerikanischen Spielfilmen häufig zu, wenn Gerichtsverhandlungen dargestellt werden. Mit der Wirklichkeit an deutschen Gerichten hat das herzlich wenig zu tun. Allerdings haben, wie die amerikanischen Geschworenen, auch in Deutschland Männer und Frauen aus allen Schichten der Bevölkerung ohne juristische Ausbildung großen Einfluss, wenn es um Recht und Gerechtigkeit geht, um Schuld oder Unschuld, um Gefängnis oder Freispruch.

An den Amtsgerichten in Crailsheim und Schwäbisch Hall sind derzeit 49 Schöffinnen und Schöffen tätig. 30 von ihnen werden zu Verhandlungen gegen Erwachsene herangezogen, die anderen 19 sind Jugendschöffen, die am Amtsgericht Schwäbisch Hall eingesetzt werden. Die 65-jährige Gerda Schenk aus Blaufelden und die gleichaltrige Paula Schwandt aus Wallhausen gehörten in den vergangenen zehn Jahren zu den zehn Schöffen, die am Amtsgericht Crailsheim Recht sprechen.

„Gewisse Neugier“

„Das Gericht hat mich schon immer interessiert“, erzählt Gerda Schenk. Dass die Zahnarzthelferin Schöffin geworden ist, dafür hat ihr Mann Kurt Schenk den Ausschlag gegeben. Der war damals noch als Polizeibeamter im Dienst und hatte erfahren, dass Schöffen gesucht werden. „Er ist nach Hause gekommen und hat gesagt, er habe mich vorgeschlagen“ berichtet Gerda Schenk, die inzwischen im Ruhestand ist.

„Eine gewisse Neugier“ stand bei Paula Schwandt, Kinderkrankenschwester im Ruhestand, am Anfang. Sie wurde vom Gemeinderat Wallhausen, dem sie angehörte, als Schöffin vorgeschlagen.

Seitdem setzten sich die beiden ehrenamtlichen Richterinnen regelmäßig mit Drogenkriminalität, Diebstahl und Betrug, mit Verkehrsunfällen und Schlägereien, Sexualdelikten und räuberischer Erpressung auseinander. Bis zu vier Jahre lang kann ein Schöffengericht einen Angeklagten in das Gefängnis schicken.

Juristische Kenntnisse werden von den Schöffen nicht verlangt, vielmehr ist ihre Lebenserfahrung gefragt – und das, was Gerda Schenk und Paula Schwandt übereinstimmend als „gesunden Menschenverstand“ bezeichnen. Nötig ist auch die Fähigkeit, sich über mehrere Stunden zu konzentrieren, denn nicht alle Hauptverhandlungen sind nach einem Vormittag erledigt. „Ich schreibe mit, das hilft mir bei der Konzentration“, sagt Gerda Schenk, und auch Paula Schwandt macht sich während der Sitzung Notizen. Sie empfindet es zudem als Erleichterung, wenn während der Verhandlung immer wieder andere Personen befragt werden.

Als ihre schwierigste Verhandlung haben beide Schöffinnen den Prozess gegen fünf Männer in Erinnerung, die sich in diesem Jahr wegen Betrugs mit Bankkarten verantworten mussten (unsere Zeitung berichtete). In diesem Verfahren, das sich über zwei Tage erstreckte und in dem es um komplizierte Sachverhalte ging, mussten mehrere Dolmetscher für die Angeklagten übersetzen, was den Fortgang erheblich bremste.

Die „Richter ohne Robe“, wie die Schöffen gerne genannt werden, haben ganz erheblichen Einfluss auf das Urteil, denn sie haben bei der Abstimmung dasselbe Stimmrecht wie die Berufsrichter. Dass die Entscheidung über die Schuldfrage mit zwei zu eins Stimmen fällt, kommt dabei schon mal vor. Theoretisch könnten die beiden Laienrichter den Berufsrichter sogar überstimmen – in der Praxis gibt es das jedoch selten vor.

Gegen Betriebsblindheit

Dass die Schöffen außerordentlich wichtig sind, das bestätigen Berufsrichter durch die Bank. Dr. Bodo Mezger, seit dem 1. Oktober Chef des Amtsgerichts Schwäbisch Hall und Vorsitzender des Schöffengerichts in der Siederstadt, schätzt es, dass die Laienrichter neue Blickwinkel, neue Aspekte in ein Verfahren einbringen und so der „deformation professionnelle“, also einer gewissen Betriebsblindheit, entgegenwirken können. „Oft sind die Schöffen Leute aus pädagogischen oder sozialen Berufen. Mit ihren Ideen und ergänzenden Fragen sind sie sehr hilfreich“, sagt Mezger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dass in der Beratung des Schöffengerichts um Schuld oder Unschuld gerungen wird, ist Mezger zufolge eher selten. In der Praxis gehe es häufiger um das richtige Strafmaß. „Da entspannt sich schon einmal eine lebendige Diskussion, aber meistens sind wir uns dann einig“, berichtet der Jurist.

Uta Herrmann, die neben Dr. Stefan Heinz dem Crailsheimer Schöffengericht vorsteht, betont, dass die Schöffen dieselben Aufgaben haben wie die Berufsrichter und dabei das Rechtsempfinden der Bevölkerung in das Verfahren einbringen.

Wenn Menschen aus der Bevölkerung richten, dann kann es natürlich vorkommen, dass sie dabei auf Menschen aus ihrer Umgebung, sogar aus ihrem Bekanntenkreis treffen. Sowohl Paula Schwandt als auch Gerda Schenk ist dies schon passiert. „Einmal war jemand aus meiner Straße angeklagt. Der hat mich dann nach dem Urteil zwei Jahre lang nicht mehr gegrüßt“, erzählt Schenk. Und Paula Schwandt erinnert sich an einen Prozess wegen Vergewaltigung, in dem das Opfer aus ihrem Bekanntenkreis kam. „Das war mir sehr unangenehm“, sagt sie.

Wenn es um das Strafmaß geht, dann ist beiden ehrenamtlichen Richterinnen das soziale Umfeld eines Angeklagten besonders wichtig. Wer in festen sozialen Strukturen lebt, hat bei ihnen eine größere Chance auf eine Bewährungsstrafe. Wichtig ist dabei auch das letzte Wort, das der Angeklagte im Verfahren hat. „Das letzte Wort ist manchmal entscheidend. Denn wer keine Einsicht zeigt, wird keine Bewährung bekommen“, sagte Paula Schwandt.

Vom persönlichen Eindruck lassen sich Paula Schwandt und Gerda Schenk leiten, wenn es um die Glaubwürdigkeit eines Zeugen geht. „Bei Zeugen, die arrogant auftreten und sich als Sieger fühlen, muss man vorsichtig sein“, betont Paula Schwandt, und ihre Kollegin ergänzt: „Das ist Gefühlssache“ – auch hier spielt also die Lebenserfahrung eine große Rolle.

Freizeit geopfert

Eine gewisse Portion Enthusiasmus schadet sicher nicht, schließlich sind die beiden Schöffinnen an bis zu fünf Tagen im Monat im Einsatz. Wann das der Fall ist, wird für das ganze Jahr im Voraus durch das Los festgelegt. Nicht immer ist es einfach, die Tätigkeit als Schöffe mit dem Beruf zu vereinbaren. Zwar müssen Arbeitgeber Schöffen freistellen, doch haben Gerda Schenk und Paula Schwandt, als sie noch berufstätig waren, ihre freien Tage auf die Sitzungstage gelegt, um Konflikte am Arbeitsplatz zu vermeiden. Beide haben also ihre Freizeit für das Schöffengericht geopfert.

Wer das Amt eines Schöffen interessant findet und Schöffe werden will, muss sich ein paar Jahre gedulden. Die ehrenamtlichen Richter für die am 1. Januar 2019 beginnende Amtszeit sind bereits bestellt, und erst gegen Ende der fünfjährigen Amtsperiode werden im Jahr 2023 wieder Schöffen gesucht.

Für die Wahl der Schöffen beschließen die Gemeinderäte Vorschlagslisten. Bei der Auswahl der Kandidaten im Alter von 25 bis 70 Jahren sollen alle Gruppen der Bevölkerung berücksichtigt werden. In den meisten Fällen rufen die Gemeindeverwaltungen Interessenten dazu auf, sich zu melden. Die Wahl der Schöffen ist dann Sache eines Wahlausschusses, dem außer einem Amtsrichter ein Verwaltungsbeamter, das ist meist der Landrat oder sein Vertreter, und sieben vom Kreistag bestimmte Vertrauenspersonen angehören.